Tuyển Quản lý Cửa hàng Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 03/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/05/2025
Quản lý Cửa hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Cửa hàng Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Quản lý Cửa hàng Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Giải quyết khiếu nại và phản hồi của khách Không có khách hàng phàn nàn phản hồi của khách hàng;
Xây dựng trương trình khuyến mại, thúc đẩy doanh thu.
Công tác quản lý nhân viên bán hàng:
Đào tạo hướng dẫn công việc cho nhân viên;
Phân công, giao việc và giám sát nhân viên hoàn thành công việc
Kiểm soát nhập xuất và bảo quản hàng hóa, nắm bắt được nhóm hàng bán nhanh, bán chậm. Đề xuất đặt hàng theo nhu cầu cửa hàng;
Công tác quản lý hình ảnh cửa hàng :
Phục vụ chăm sóc khách hàng thân thiết;
Đề xuất những nhu cầu của khách hàng về sản phẩm mới;
Quản lý báo cáo: Tổng hợp các báo cáo định kỳ theo yêu cầu cấp trên;

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ Trung cấp trở lên;
Tối thiểu 1 năm vị trí quản lý liên quan về các chuỗi bán lẻ, FMCG, Cửa hàng tiện lợi, nhà sách
Kỹ năng:
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, Powerpoint),
Thành thạo phần mềm quản lý bán hàng Kiotviet
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm;
Kỹ năng giao tiếp tốt
Kỹ năng ra quyết định và giải quyết vấn đề

Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp (thiết bị, ăn trưa, thưởng công ty + lợi nhuận, lễ tết, lương tháng 13...)
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, có cơ hội thăng tiến cao ...
Công ty đảm bảo các chế độ phúc lợi của nhà nước như: BHXH, BHYT, BHNT;
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty;
Tăng lương định kì theo năng lực, thưởng Quý, thưởng năm theo hiệu quả công việc. Lương tháng 13, 14, 15, 16 ... theo kết quả kinh doanh năm;
Nghỉ các ngày lễ, tết, phép theo quy định của nhà nước;
Chế độ hiếu hỉ, ốm đau;
Sinh nhật, Team Building, Du lịch hằng năm; ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ Miniti Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 250 Kim Ngưu, P. Quỳnh Mai, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội

