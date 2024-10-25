Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 13 Triệu

Mức lương 10 - 13 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: KCN Đài Tư, Long Biên, Long Biên

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

- Quản lý tình hình xuất nhập hàng hoá và điều phối hàng hóa trong kho

- Quản lý nhân sự: phân chia công việc, sắp xếp lịch làm việc cho nhân viên xử lý hàng;phối hợp với bộ phận Hành chính Nhân sự để chăm lo đời sống nhân viên và đảm bảo tuân thủ quy định tại kho.

- Đưa ra những đánh giá, đề xuất, sáng kiến cải thiện và tối ưu hóa quy trình, công nghệ đảm bảo chất lượng vận hành của kho

- Báo cáo theo ngày, theo tuần, theo tháng và thực hiện các nhiệm vụ khác

Thời gian làm việc: 6 ngày/tuần, nghỉ linh hoạt một ngày trong tuần:

Ca xoay 10h00-20h00 hoặc 20h00 – 06h00 sáng hoặc chuyên ca tuỳ vào nhu cầu vận hành;

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

-Công việc phù hợp với các bạn định hướng phát triển ở các vị trí quản lý, đặc biệt là trong lĩnh vực eLogistics:

-Có khả năng xử lý tình huống, phận tích số liệu nhanh

-Độ tuổi từ 1995 – 2000, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành; ưu tiên chuyên ngành Logistics

-Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm làm việc (không yêu cầu kinh nghiệm trong lĩnh vực, ưu tiên đã có kinh nghiệm/kỹ năng có liên quan);

-Có kinh nghiệm, hiểu biết về hoạt động quản lý kho/vận tải/đội nhóm là một lợi thế;

-Phù hợp với giá trị cốt lõi của GHTK (Nhanh – Linh hoạt – Thân thiện);

-Có laptop cá nhân phục vụ cho công việc.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương cứng khởi điểm từ 9 triệu, từ tháng thứ 2 thu nhập từ 10-13 triệu dựa trên hiệu quả công việc ( phụ cấp dành cho ca đêm 1.5-2 triệu/tháng )

-Tiếp xúc và làm việc với hệ thống vận hành quy mô lớn ứng dụng công nghệ hiện đại và cải tiến liên tục trong công tác quản lý vận hành; -Rèn luyện và phát triển bản thân thông qua các trải nghiệm thực tế (năng lực quản lý, tư duy vận hành, phân tích dữ liệu..); -Cơ hội thăng tiến lên các cấp quản lý, được trao quyền phụ trách các dự án vận hành quan trọng của khu vực; -Môi trường làm việc trẻ – năng động – tích cực – trao quyền để làm việc; Tiếp xúc và làm việc với đa dạng đối tượng lao động; -Được tham gia đầy đủ các chế độ phúc lợi theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO HÀNG TIẾT KIỆM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin