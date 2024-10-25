Tuyển Quản lý Công ty cổ phần tập đoàn Minh Trung Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

1. Hoạch định ,triển khai và kiểm soát các hoạt động bán lẻ trong khu vực, chuỗi Showroom - Xây dựng kế hoạch kinh doanh từng quý và năm. - Phát triển - quản lý chuỗi showroom thuộc khu vực Ca. Lập kế hoạch bao phủ và phát triển thị trường xây mở rộng hệ thống showroom. - Đề xuất các chương trình thúc đẩy doanh thu và các chương trình chăm sóc khách hàng. - Tìm kiếm và phát triển quan hệ với khách hàng và các đối tác tiềm năng để tăng doanh thu. - Theo dõi, phân tích và đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh của của khu vực từng tháng/quý/năm. - Đưa ra các biện pháp kinh doanh Showroom, nghiệp vụ bán hàng mang tính cạnh tranh cao để mở rộng kênh phân phối khu vực - Thu thập thông tin, phân tích, báo cáo thị trường và đối thủ cạnh tranh và đề xuất đối sách phù hợp. 2.Điều hành và phát triển đội ngũ trong Showroom phát triển - Kết hợp cùng phòng HCNS và kiểm soát định biên và hiệu quả sử dụng và đánh giá nguồn nhân lực. - Tham gia công tác tuyển dụng và đào tạo nguồn nhân lực. - Đề xuất các hình thức kỷ luật đối với nhân sự vùng. - Đề xuất bổ nhiệm và bãi nhiệm nhân sự trong vùng. - Đưa ra hướng chỉ đạo đối với các trường hợp được ủy quyền vượt quyền xử lý của Quản lý khu vực.. - Đảm bảo nguồn nhân lực thông qua chất lượng tuyển dụng, chất lượng đào tạo nhân viên và hiệu quả làm việc của nhân viên theo đánh giá cuối năm. - Tăng tỷ lệ nhân viên hài lòng về môi trường làm việc. 3.Khảo sát và đánh giá thị trường, đề xuất các kế hoạch phát triển sản phẩm mới. - Cập nhật thông tin thị trường, đối thủ. Đưa ra những dự báo về xu hướng thị trường trong thời gian tới để lập/ điều chỉnh kế hoạch kinh doanh phù hợp. - Phân tích các yếu tố tác động đến việc gia tăng thị phần trong kênh bán lẻ. - Theo dõi xu hướng mẫu của thị trường nhằm cung cấp thông tin về mẫu đối với xu hướng thiết kế của Công ty, thông tin về sản phẩm của đối thủ cạnh tranh trong khu vực. 4.Phát triển hệ thống: - Tham gia công tác nghiên cứu – tìm kiếm mặt bằng nhằm đảm bảo phát triển mạng lưới phân phối theo qui hoạch - Đánh giá hiệu quả hoạt động kinh doanh các. Cửa hàng trong vùng. Phân tích nguyên nhân kém hiệu quả. Đề xuất các giải pháp cải tiến hoạt động nhằm công ty có quyết định đúng đắn về việc duy trì hoặc ngưng kinh doanh cửa hàng.

Giao tiếp tốt, nhanh nhẹn

Trung thực thật thà, chịu được áp lực cao.

Kinh nghiệm làm bán hàng và Cửa hàng trưởng hoặc Quản lý Showroom.

Kỹ năng tư vấn bán hàng. giao dịch khách hàng

Ưu tiên ứng viên đã làm việc trong ngành thực phẩm bán lẻ, và chuỗi..

Chế độ BHXH, BHTN, BHYT.

Hưởng lương tháng thứ 13.

Teambuilding.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp , năng động học hỏi tư duy mới

