Tuyển Quản lý Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Bình Dương: 6 Đại Lộ Tự Do, VSIP1, Thuận An

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch về Quản trị phí dịch vụ khách hàng của các khách hàng được phân công Thu thập và tập hợp tất cả thông tin từ các bộ phận, tiến hành xử lý thông tin, hợp nhất các hóa đơn và chứng từ thanh toán từ các nhà cung cấp, chuẩn bị giấy báo nợ, sao kê tài khoản kế toán có sự đồng ý của khách hàng, gửi hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, đảm bảo mỗi hóa đơn khi xuất phải tuân theo các điều khoản trong hợp đồng của từng khách hàng Phát hiện những vấn đề phát sinh, tìm hiểu nguyên nhân chính, tiến hành giải quyết theo quy trình Nghiên cứu, theo dõi và xử lý lại các khoản chênh lệch liên quan đến chứng từ kế toán Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận và các báo cáo bất thường theo yêu cầu từ cấp quản lý đúng thời hạn được giao, đảm bảo tính chính xác Đẩy mạnh tương tác 2 chiều với các phòng ban khác đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng Xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn từ phía khách hàng với trọng tâm là giải quyết vấn đề Hỗ trợ, giúp đỡ bộ phận Tài chính- Kế toán khi cần thiết Báo cáo với Giám sát/Trợ lí trưởng phòng các vấn đề quan trọng liên quan đến thanh toán Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán, thanh toán, hóa đơn (Ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại công ty vận tải/giao nhận hoặc Logistics) Tiếng anh giao tiếp cơ bản Thành thạo tin học văn phòng : Word, Excel, Excel nâng cao Cẩn thận, trung thực, tập trung cao để xử lý dữ liệu nhanh, chính xác

Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản + phụ cấp xăng xe, cơm trưa Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản Tham gia BHXH, BHYT, BHTN 2 loại thưởng và xét tăng lương hàng năm Du lịch, team-building, khám sức khỏe

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)

