Tuyển Quản lý Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) làm việc tại Bình Dương thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
- Bình Dương: 6 Đại Lộ Tự Do, VSIP1, Thuận An
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Chịu trách nhiệm xử lý các giao dịch về Quản trị phí dịch vụ khách hàng của các khách hàng được phân công
Thu thập và tập hợp tất cả thông tin từ các bộ phận, tiến hành xử lý thông tin, hợp nhất các hóa đơn và chứng từ thanh toán từ các nhà cung cấp, chuẩn bị giấy báo nợ, sao kê tài khoản kế toán có sự đồng ý của khách hàng, gửi hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng, đảm bảo mỗi hóa đơn khi xuất phải tuân theo các điều khoản trong hợp đồng của từng khách hàng
Phát hiện những vấn đề phát sinh, tìm hiểu nguyên nhân chính, tiến hành giải quyết theo quy trình
Nghiên cứu, theo dõi và xử lý lại các khoản chênh lệch liên quan đến chứng từ kế toán
Thực hiện các báo cáo định kỳ theo quy định của bộ phận và các báo cáo bất thường theo yêu cầu từ cấp quản lý đúng thời hạn được giao, đảm bảo tính chính xác
Đẩy mạnh tương tác 2 chiều với các phòng ban khác đảm bảo cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất cho khách hàng
Xây dựng mối quan hệ tích cực với khách hàng, đồng thời duy trì các tiêu chuẩn từ phía khách hàng với trọng tâm là giải quyết vấn đề
Hỗ trợ, giúp đỡ bộ phận Tài chính- Kế toán khi cần thiết
Báo cáo với Giám sát/Trợ lí trưởng phòng các vấn đề quan trọng liên quan đến thanh toán
Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của cấp quản lý
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành kinh tế, kế toán, logistics hoặc các chuyên ngành có liên quan
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm về kế toán, thanh toán, hóa đơn (Ưu tiên các ứng viên đã từng làm tại công ty vận tải/giao nhận hoặc Logistics)
Tiếng anh giao tiếp cơ bản
Thành thạo tin học văn phòng : Word, Excel, Excel nâng cao
Cẩn thận, trung thực, tập trung cao để xử lý dữ liệu nhanh, chính xác
Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cơ bản + phụ cấp xăng xe, cơm trưa
Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, đào tạo bài bản
Tham gia BHXH, BHYT, BHTN
2 loại thưởng và xét tăng lương hàng năm
Du lịch, team-building, khám sức khỏe
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Yusen Logistics (Việt Nam)
