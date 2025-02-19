Tuyển Quản lý CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 400/8B - 400/10 Ung Văn Khiêm, phường 25, Bình Thạnh, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Giới thiệu công việc:

Quản lý KOLs/KOCs

2. Trách nhiệm công việc:

Đề xuất xây dựng và triển khai chiến lược hợp tác với KOLs/KOCs phù hợp với định hướng marketing của ứng dụng.

Tìm kiếm, đánh giá và phát triển mối quan hệ với các KOLs/KOCs trong lĩnh vực du lịch, lifestyle và công nghệ.

Đàm phán hợp đồng, điều khoản hợp tác với KOLs/KOCs để đảm bảo quyền lợi đôi bên.

Quản lý, theo dõi và đánh giá hiệu quả các chiến dịch quảng bá qua KOLs/KOCs, đề xuất điều chỉnh để tối ưu hóa kết quả.

Phối hợp với team Marketing để lên ý tưởng và triển khai nội dung sáng tạo phù hợp với từng đối tác.

Theo dõi xu hướng thị trường, cập nhật thông tin mới về influencer marketing để áp dụng vào chiến lược phát triển.

Quản lý ngân sách cho các chiến dịch hợp tác với KOLs/KOCs, đảm bảo hiệu suất chi tiêu.

Xây dựng báo cáo định kỳ về hiệu quả hợp tác và đề xuất cải thiện chiến lược.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực KOLs/KOCs marketing, influencer marketing hoặc digital marketing.

Am hiểu về thị trường du lịch và các nền tảng mạng xã hội (Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, v.v.).

Có khả năng phân tích dữ liệu, đánh giá hiệu quả chiến dịch và đề xuất cải tiến.

Kỹ năng giao tiếp, đàm phán và quản lý quan hệ đối tác xuất sắc.

Sáng tạo, chủ động và có trách nhiệm trong công việc.

Có kinh nghiệm làm việc với các agency, network KOLs/KOCs là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập cũng như phối hợp tốt với team.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNG XÃ HỘI DU LỊCH HAHALOLO Thì Được Hưởng Những Gì

Ngày nghỉ: 12 ngày/năm

Phúc lợi:

Phụ cấp khác :

