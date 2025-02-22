Tuyển Quản lý CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS
Ngày đăng tuyển: 22/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/03/2025
Quản lý

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 122 NX

- LP Vinhomes Grand Park, Phường Long Bình, Thủ Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

- Phỏng vấn & đánh giá idol từ data tuyển dụng, hỗ trợ ký hợp đồng.
- Đào tạo idol theo quy trình, hướng dẫn kỹ năng livestream & tối ưu doanh thu.
- Theo dõi & chăm sóc idol, đảm bảo họ hoạt động hiệu quả & đạt KPI.
- Tổ chức họp & khen thưởng idol, tạo động lực & duy trì hiệu suất làm việc.
- Lập kế hoạch & thiết lập mục tiêu phát triển idol, báo cáo & đề xuất giải pháp tối ưu.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực giải trí, livestream, quản lý idol là một lợi thế.
- Hoặc đã từng có kinh nghiệm quản lý nhân sự, chăm sóc talent, KOL, MC, diễn viên, idol.
- Biết cách phỏng vấn, đánh giá & tuyển chọn idol phù hợp với công ty.
- Có khả năng đào tạo idol theo quy trình, hướng dẫn từ cơ bản đến nâng cao.
- Biết cách lập kế hoạch & thiết lập mục tiêu kinh doanh cho idol.

Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 10 - 15 triệu + thưởng KPI theo hiệu suất
- Cơ hội thăng tiến lên Trưởng nhóm.
- Được đào tạo chuyên sâu về livestream & quản lý idol.
- Lương tháng 13
- Tham gia BHXH ngay khi ký HĐLĐ
- Tham gia Teambuiding hàng năm
- Tăng lương 1 lần/ năm hoặc tăng lương đột xuất
- Thời gian làm việc: Từ Thứ 2 - Sáng Thứ 7

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH NGHỆ THUẬT GIẢI TRÍ TOPMUS

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 122 NX - LP Vinhome Grand Park, Quận 9, HCMC

