Tuyển Quản lý Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
- Hà Nội: Lô M
- 1, KCN Thăng Long, xã Võng La, Đông Anh, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Quản lý Với Mức Lương Thỏa thuận
Job Descriptions:
• Thực hiện đánh giá sản phẩm & Quản lý quá trình kiểm tra sản phẩm ĐÚC tại công đoạn đầu vào.
• Phối hợp, thực hiện việc điều tra lỗi chất lượng của sản phẩm ĐÚC tại Công ty để đưa ra hành động khắc phục kịp thời
• Gửi thông tin lỗi tới nhà cung cấp đồng thời kiểm tra và phản hồi về tính hiệu lực của các đối sách được gửi từ nhà cung cấp.
• Cải tiến quy trình quản lý chất lượng sản phẩm và đánh giá nhà cung cấp của chi tiết ĐÚC
• Đào tạo và phát triển nhà cung cấp Đúc mới nhằm duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm
• Đào tạo để nâng cao kỹ năng công nhân và đánh giá kỹ năng của công nhân
• Quản lý hiệu suất làm việc trong nhóm
• Hỗ trợ Trưởng bộ phận thực hiện các công việc của bộ phận Quản lý chất lượng
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kiến thức về quy trình quản lý chất lượng ISO 9001
• Có kiến thức, kinh nghiệm làm việc ít nhất 1 năm về quy trình ĐÚC gang.
• Có ít kinh nghiệm về quản lý chất lượng
Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI