Tuyển Quản lý Sumitomo NACCO Forklift Vietnam Co., Ltd. làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Job Descriptions:

• Thực hiện đánh giá sản phẩm & Quản lý quá trình kiểm tra sản phẩm ĐÚC tại công đoạn đầu vào.

• Phối hợp, thực hiện việc điều tra lỗi chất lượng của sản phẩm ĐÚC tại Công ty để đưa ra hành động khắc phục kịp thời

• Gửi thông tin lỗi tới nhà cung cấp đồng thời kiểm tra và phản hồi về tính hiệu lực của các đối sách được gửi từ nhà cung cấp.

• Cải tiến quy trình quản lý chất lượng sản phẩm và đánh giá nhà cung cấp của chi tiết ĐÚC

• Đào tạo và phát triển nhà cung cấp Đúc mới nhằm duy trì và cải thiện chất lượng sản phẩm

• Đào tạo để nâng cao kỹ năng công nhân và đánh giá kỹ năng của công nhân

• Quản lý hiệu suất làm việc trong nhóm

• Hỗ trợ Trưởng bộ phận thực hiện các công việc của bộ phận Quản lý chất lượng