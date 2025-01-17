Tuyển Quản lý Công Ty TNHH Thương Mại Tài Nguyên Thiên Nhiên Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

一、岗位：仓管员

I. Chức danh: 仓管员Nhân viên quản lý kho

二、区域：越南

II. Nơi tuyển dụng: Việt Nam

III. Mô tả công việc

1、负责越南地区码头与仓库的监装监卸工作

2、负责货物进出数据做统计、报表制作

3、负责越南地区所有仓库和码头的盘点工作

4、协调沟通公司内部与外部的衔接工作

5、了解业务经营模式，配合管理部门以及业务部门做服务

1. Chịu trách nhiệm giám sát việc bốc xếp hàng hóa tại các cảng, kho hàng tại Việt Nam

2. Chịu trách nhiệm làm các báo cáo, thống kê số liệu nhập xuất hàng

3. Chịu trách nhiệm công tác kiểm kê tại toàn bộ các kho hàng hóa, bến cảng tại Việt Nam

4. Điều phối, trao đổi, phối hợp làm việc trong nội bộ và bên ngoài công ty