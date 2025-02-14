Tuyển Sales Manager Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/03/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Sales Manager

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Manager Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Hoàn Kiếm, Hà Nội, Viet Nam

Mô Tả Công Việc Sales Manager Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Phát triển chiến lược kinh doanh và chính sách giá:
- Xây dựng và triển khai các gói sản phẩm, chính sách giá, chính sách bán hàng cho các giai đoạn ngắn hạn, dài hạn, mùa cao điểm và thấp điểm.
- Tổ chức nghiên cứu và đề xuất điều chỉnh hoặc thay thế các chính sách giá và gói sản phẩm định kỳ nhằm đáp ứng xu hướng thị trường và nhu cầu khách hàng.
2. Quản lý doanh thu:
- Lập ngân sách doanh thu theo tháng, quý, năm.
- Dự báo doanh thu dựa trên dữ liệu thực tế và xu hướng thị trường.
- Xây dựng chiến lược quản lý doanh thu phù hợp với các mục tiêu kinh doanh.
- Theo dõi, phân tích doanh thu, đặt phòng và hiệu quả kinh doanh để đảm bảo đạt hoặc vượt chỉ tiêu.
3. Quản lý và vận hành đặt phòng:
- Tiếp nhận và xử lý các yêu cầu đặt phòng, thay đổi, hoặc hủy đặt phòng từ khách hàng.
- Đảm bảo lưu trữ và cập nhật hồ sơ đặt phòng đầy đủ, chính xác.
- Giải quyết các phàn nàn của khách hàng liên quan đến đặt phòng.
- Cung cấp thông tin chi tiết về phòng, dịch vụ và các sản phẩm của khách sạn để hỗ trợ khách hàng.
4. Quản trị hệ thống:
- Đảm bảo thông tin về phòng và dịch vụ được cập nhật chính xác trên các hệ thống quản lý doanh thu (RMS), hệ thống quản lý tài sản (PMS) và kênh OTA.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn BRG

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Website: www.brggroup.vn. Tòa nhà BRG, 198 Trần Quang Khải, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

