Tuyển Sales Manager CTY CỔ PHẦN TIERRA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Senior Sales Manager sẽ chịu trách nhiệm quản lý, điều hành hoạt động bán hàng của các cửa hàng trong khu vực được phân công nhằm đảm bảo đạt được các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Các trách nhiệm cụ thể bao gồm:

- Chịu trách nhiệm chính về việc đạt được chỉ tiêu doanh số cho toàn bộ các cửa hàng trong khu vực quản lý.

- Xây dựng kế hoạch bán hàng và phát triển thị trường cho các cửa hàng trong khu vực quản lý.

- Theo dõi và đánh giá kết quả kinh doanh của từng cửa hàng, đảm bảo chỉ tiêu doanh số và lợi nhuận.

- Quản lý và đào tạo đội ngũ nhân viên bán hàng nhằm nâng cao hiệu suất và kỹ năng bán hàng.

- Đề xuất, lên kế hoạch và thực hiện các chương trình khuyến mãi, chiến dịch bán hàng và chăm sóc khách hàng.

- Giám sát việc tuân thủ quy trình vận hành của cửa hàng, đảm bảo cung cấp dịch vụ tốt nhất cho khách hàng.

- Hỗ trợ và giải quyết các vấn đề phát sinh tại cửa hàng, bao gồm cả việc xử lý khiếu nại của khách hàng.

- Đề xuất các sáng kiến cải thiện hoạt động bán hàng và tăng cường trải nghiệm khách hàng.