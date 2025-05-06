Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B - 31B - 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Phát triển và triển khai các công cụ giám sát, cảnh báo và theo dõi hệ thống kỹ thuật

Thiết kế và xây dựng giao diện

Tích hợp hệ thống với API nội bộ, đảm bảo khả năng trực quan hóa thông tin kỹ thuật và hỗ trợ vận hành.

Vận hành, hỗ trợ xử lý sự cố cho hệ thống Headend (nơi truyền dẫn tín hiệu đến các nền tảng OTT/IPTV).

Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.

CNTT hoặc liên quan

Có kinh nghiệm code Python/.NET, Frontend cơ bản

code Python/.NET, Frontend cơ bản

Hiểu biết về vận hành hệ thống trên Linux (cài đặt, cấu hình).

Linux

Có kiến thức cơ bản về mạng máy tính

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì

Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến

Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc

Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...

Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép)

Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care

Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên

Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin