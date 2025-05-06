Tuyển Software Engineer CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
Mức lương
20 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà FPT, Lô L29B
- 31B
- 33B, Đường Tân Thuận, KCX Tân Thuận, Quận 7, Quận 7
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
Phát triển và triển khai các công cụ giám sát, cảnh báo và theo dõi hệ thống kỹ thuật
Thiết kế và xây dựng giao diện
Tích hợp hệ thống với API nội bộ, đảm bảo khả năng trực quan hóa thông tin kỹ thuật và hỗ trợ vận hành.
Vận hành, hỗ trợ xử lý sự cố cho hệ thống Headend (nơi truyền dẫn tín hiệu đến các nền tảng OTT/IPTV).
Viết tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn sử dụng
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công từ quản lý
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng chuyên ngành CNTT hoặc liên quan.
Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT Thì Được Hưởng Những Gì
Gói thu nhập năm tương xứng với năng lực (13 tháng lương, nghỉ mát...)
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp có nhiều cơ hội thăng tiến
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc
Văn hóa doanh nghiệp đa dạng, phong phú; các hoạt động tri ân, chăm lo đời sống tinh thần Cán bộ nhân viên và người thân, Teambuilding, Ngày hội văn hóa, các Câu lạc bộ...
Tham gia đầy đủ các chế độ theo Luật lao động hiện hành (BHXH, BHYT, BHTN, ngày phép)
Khám sức khỏe định kỳ, nghỉ hè hàng năm; Gói bảo hiểm sức khỏe chuyên biệt FPT Care
Được tham gia các khóa đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên
Hưởng các gói ưu đãi cước khi sử dụng dịch vụ của FPT Play
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN HÌNH FPT
