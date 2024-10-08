Tuyển Software Engineer GOT IT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Software Engineer Tại GOT IT
Mức lương
25 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà 9
- 11 đường Nguyễn Văn Thủ, phường Đa Kao, Quận 1
Mô Tả Công Việc Software Engineer Với Mức Lương 25 - 35 Triệu
Với Mức Lương 25 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại GOT IT Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại GOT IT
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI