Tuyển Tester Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tester Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
- Hà Nội: Tầng 11, tòa nhà Detech 2 Tower, số 107 Nguyễn Phong Sắc, Cầu Giấy, HN., Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Tester Với Mức Lương Thỏa thuận
Tìm hiểu tài liệu, đặt QA confirm
Tạo test plan, Test schedule
Tạo quan điểm test, checklist testcase, checklist testing
Tạo testcase theo spec, check list
Thực hiện test, add bug và confirm bug sau khi dev đã fix bug
Tổng hợp kết quả test, evidence
Tìm hiểu tài liệu, đặt QA confirm
Tạo test plan, Test schedule
Tạo quan điểm test, checklist testcase, checklist testing
Tạo testcase theo spec, check list
Thực hiện test, add bug và confirm bug sau khi dev đã fix bug
Tổng hợp kết quả test, evidence
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có từ 1 năm kinh nghiệm
Đã làm các dự án maintain
Biết test Web, API, SQL
Có thái độ tốt, mindset tốt, chịu lắng nghe học hỏi
Ưu tiên có khả năng tự quản lý task của team test (1-2 member)
Có base IT là 1 lợi thế
Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi Thì Được Hưởng Những Gì
Thời gian làm việc: 8h00 – 17h30 (Trưa nghỉ 1,5 giờ) thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần
Mức lương: Thỏa thuận phù hợp theo năng lực
Môi trường Open & Flat luôn mong muốn tạo mọi điều kiện, sân chơi riêng cho nhân viên để có thể phát huy năng lực
Thưởng tháng lương 13, thưởng theo dự án, thưởng nóng, thưởng nhân viên xuất sắc...
Xét điều chỉnh lương 2 lần/năm
Thưởng thâm niên
Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của Luật lao động
Du lịch 1 lần/năm, Teambuilding 1 lần/năm, Khám sức khỏe 1 lần/năm
Quà sinh nhật cá nhân, quà sinh nhật công ty, quà lễ tết, lì xì đầu năm...
Gói trợ cấp thai sản cho nhân viên nữ sinh con, ngày nghỉ phép có lương cho nhân viên nam có vợ sinh con
Hỗ trợ chi phí thi khi đạt các chứng chỉ chuyên môn
Đào tạo tiếng Nhật miễn phí tại công ty
Hỗ trợ chi phí hoặc được cử đi tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn...
Tham gia các buổi hội thảo nâng cao năng lực
Tham gia các phong trào của công ty và các CLB thể thao, book, yoga, charity, entertainment,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP Nghiên cứu và phát triển Fabbi
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI