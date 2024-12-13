Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

Tuyển Thực tập sinh CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 1 - 2 Triệu

CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN
Ngày đăng tuyển: 13/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/01/2025
CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Thực tập sinh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Mức lương
1 - 2 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 45/15

- 45/17 Ông Ích Khiêm, P10, Q11, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương 1 - 2 Triệu

Hỗ trợ chụp ảnh, quay phim trong các hoạt động sự kiện công ty (nếu có).
Hỗ trợ quay phim sản phẩm demo, quay Youtube, TikTok.
Hỗ trợ trong việc xây dựng kịch bản Video Social và chuẩn bị các thiết bị cần thiết cho quá trình quay.
Đảm bảo chất lượng hình ảnh và âm thanh trong quá trình quay và sửa chữa các vấn đề kỹ thuật nếu cần thiết.
Tham gia vào quá trình chỉnh sửa và dựng video, bao gồm cắt ghép và thêm hiệu ứng âm thanh để tạo ra sản phẩm cuối cùng có chất lượng.
Thiết kế hình, Thumbnail cho bài SEO website.

Với Mức Lương 1 - 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thời gian làm việc: Part-time hoặc Full-time (tùy vào thời gian của bạn, tối thiểu có mặt 4 ngày/ tuần).
Sinh viên chuyên ngành Thiết kế đồ họa, edit, truyền thông hoặc các chuyên ngành khác có liên quan.
Có laptop cá nhân khi đi làm.
Năng động, ham học hỏi, có trách nhiệm với công việc được giao.
Sử dụng cơ bản các phần mềm của Adobe như Photoshop, Premiere, After Effect, CapCut, Canva hoặc các phần mềm tương tự.
Có tư duy sáng tạo và ý tưởng phong phú.
Kỹ năng làm việc nhóm tốt và tuân thủ deadline công việc.
Thời gian thực tập: tối thiểu 03 tháng. Sau 3 tháng đáp ứng đủ yếu tố sẽ lên thử việc tại công ty.

Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN Thì Được Hưởng Những Gì

Mức hỗ trợ: 1 - 2tr (thỏa thuận theo năng lực và thời gian UV làm việc).
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp, công việc đa dạng, team làm việc cởi mở chia sẻ và thân thiện.
Cơ hội được tuyển dụng vào các vị trí chính thức của công ty.
Được cấp giấy chứng nhận, mộc, số liệu cho báo cáo thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

CÔNG TY TNHH TM TÍN DÂN

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 45/15 ông ích khiêm

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

