Tuyển Thực tập sinh Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Thực tập sinh Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
- Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4
Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận
Tham gia hỗ trợ các công việc thực tế của Nhóm tuyển dụng, Phòng Collection.
Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn;
Hỗ trợ nhận việc cho nhân viên mới;
Tiếp nhận, check hồ sơ nhân viên mới
Thiết kế poster đăng tuyển, hỗ trợ các hoạt động phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;
Các công việc khác theo sự phân công của Giám sát.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có thể thực tập full-time trong 3 -6 tháng
Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, siêng năng, cẩn thận
Yêu thích và định hướng làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng
Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì
Hỗ trợ báo cáo thực tập.
Được trải nghiệm các kinh nghiệm thực tế tại Công ty Tài chính quy mô lớn.
Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp
Thời gian làm việc giờ hành chính : Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h30)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
