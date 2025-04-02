Tuyển Thực tập sinh Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 384 Hoàng Diệu, Phường 6, Quận 4, Quận 4

Mô Tả Công Việc Thực tập sinh Với Mức Lương Thỏa thuận

Tham gia hỗ trợ các công việc thực tế của Nhóm tuyển dụng, Phòng Collection.

Đăng tuyển, tìm kiếm ứng viên, liên hệ và sắp xếp lịch phỏng vấn;

Hỗ trợ nhận việc cho nhân viên mới;

Tiếp nhận, check hồ sơ nhân viên mới

Thiết kế poster đăng tuyển, hỗ trợ các hoạt động phát triển thương hiệu nhà tuyển dụng;

Các công việc khác theo sự phân công của Giám sát.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên năm ba hoặc năm cuối các trường đại học/ cao đẳng chuyên ngành Hành chính/ Nhân sự, Quản trị kinh doanh, hoặc những ngành khác có liên quan;

Có thể thực tập full-time trong 3 -6 tháng

Nhanh nhẹn, giao tiếp tốt, siêng năng, cẩn thận

Yêu thích và định hướng làm việc trong lĩnh vực Tuyển dụng

Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam) Thì Được Hưởng Những Gì

Trợ cấp thực tập 100.000 đồng/ngày Hoặc 50.000 đồng/buổi

Hỗ trợ báo cáo thực tập.

Được trải nghiệm các kinh nghiệm thực tế tại Công ty Tài chính quy mô lớn.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp

Thời gian làm việc giờ hành chính : Thứ 2 - Thứ 6 (8h00 - 17h30)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Tài Chính TNHH MTV Mirae Asset (Việt Nam)

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin