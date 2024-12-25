Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
- Hồ Chí Minh: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Social.
Phối hợp với planning team để lên kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch của khách hàng.
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / brief hình ảnh,...
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch các campaign Digital Marketing
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm làm content mảng GAME
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Am hiểu về các mạng xã hội
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..
Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì
Được học hỏi kinh nghiệm từ các Anh/Chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, agency,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định
Được cân nhắc, đánh , bố trí vào những vị trí phù hợp
Được trả lương, thưởng xứng đáng với năng lực và cống hiến
Được hưởng hoa hồng tùy theo vị trí công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI