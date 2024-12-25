Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Social.

Phối hợp với planning team để lên kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch của khách hàng.

Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / brief hình ảnh,...

Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.

Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch các campaign Digital Marketing

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan

Có kinh nghiệm làm content mảng GAME

Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....

Am hiểu về các mạng xã hội

Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm

Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ và đầy năng động

Được học hỏi kinh nghiệm từ các Anh/Chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, agency,...

Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định

Được cân nhắc, đánh , bố trí vào những vị trí phù hợp

Được trả lương, thưởng xứng đáng với năng lực và cống hiến

Được hưởng hoa hồng tùy theo vị trí công việc

