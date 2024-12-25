Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA
Ngày đăng tuyển: 25/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 23/01/2025
CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Xây dựng, quản lý nội dung (bao gồm viết nội dung, trình bày nội dung, ý tưởng về hình ảnh) trên Social.
Phối hợp với planning team để lên kế hoạch content chi tiết cho các chiến dịch của khách hàng.
Chịu trách nhiệm sản xuất nội dung truyền thông (Digital/Offline,...) như bài viết, idea video / brief hình ảnh,...
Viết bài PR theo nội dung cấp trên yêu cầu.
Tham gia cùng team xây dựng và quản lý các chiến dịch Marketing, đóng góp các ý tưởng nội dung sáng tạo cho chiến dịch các campaign Digital Marketing

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học chuyên ngành liên quan
Có kinh nghiệm làm content mảng GAME
Có kinh nghiệm phát triển cộng đồng trên các trang mạng xã hội, forum,....
Am hiểu về các mạng xã hội
Có khả năng hợp tác phối hợp làm việc theo nhóm
Có khả năng viết tốt, đam mê trong lĩnh vực quảng cáo, thương hiệu..

Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Được làm việc trong môi trường trẻ và đầy năng động
Được học hỏi kinh nghiệm từ các Anh/Chị có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành truyền thông, agency,...
Được tham gia BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật định
Được cân nhắc, đánh , bố trí vào những vị trí phù hợp
Được trả lương, thưởng xứng đáng với năng lực và cống hiến
Được hưởng hoa hồng tùy theo vị trí công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

CÔNG TY TNHH XÓM MEDIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 20D Trương Quốc Dung, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

