Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 4 Triệu

Mức lương 2 - 4 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: TT16 Tam Đảo, phường 15, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 4 Triệu

Phát triển và quản lý nội dung trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, Instagram, và TikTok.

Tạo ra ý tưởng và kịch bản sáng tạo cho các chiến dịch truyền thông.

Biên soạn ý tưởng và kịch bản thành video chi tiết, bao gồm cả lồng ghép giọng nói cho các nội dung trên TikTok.

Tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất và quay dựng video.

Vận Hành Livestream: Phụ trách và tham gia vào đội ngũ livestream trên TikTok.

Hỗ trợ các nhiệm vụ khác liên quan đến nội dung và truyền thông của bộ phận

Thực hiện cắt ghép và dựng các clip thành video hoàn chỉnh.

Đề xuất và phối hợp với các KOLs phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch.

Tìm hiểu và theo dõi các xu hướng và thuật toán mới nhất trên TikTok.

Đảm bảo chất lượng nội dung trên các kênh, thường xuyên đưa ra các ý tưởng và sáng kiến mới nhằm phát triển kênh theo mục tiêu đã đề ra.

Với Mức Lương 2 - 4 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đam mê và có sự hiểu biết về marketing và truyền thông xã hội.

Kỹ năng viết và giao tiếp tốt;

Sáng tạo, nhanh nhẹn và có khả năng làm việc nhóm. Linh hoạt và có màu sắc tươi vui

Ưu tiên ứng viên có laptop, thiết bị quay cá nhân (điện thoại/ máy quay kỹ thuật số,...)

Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN Thì Được Hưởng Những Gì

Cơ hội học hỏi và trải nghiệm thực tế trong môi trường năng động.

Hỗ trợ và hướng dẫn từ đội ngũ chuyên nghiệp.

Có mức hỗ trợ phù hợp với vị trí.

Được sắp xếp thời gian làm việc phù hợp với việc học đối với các bạn sinh viên năm 3, năm 4 ( Tuy nhiên, yêu cầu đảm bảo được tối thiểu 4 ngày làm việc trong tuần)

Cơ hội trở thành nhân viên chính thức sau kỳ thực tập.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẠI DƯƠNG Ý TƯỞNG- CHI NHÁNH LONG AN

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin