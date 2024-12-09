Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA
- Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận
Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý phát triển các kênh Youtube/Tiktok của công ty
Xây dựng ý tưởng video Youtube/Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết
Nghiên cứu thuật toán phân phối nội dung của Youtube/Tiktok, theo dõi các trend theo thời gian của Youtube/TikTok
Đề xuất và làm việc với các KOC/KOLs/Tiktoker phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch Marketing của công ty.
Phối hợp với các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc
Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends.
Đã từng có kinh nghiệm làm Video Production là một lợi thế.
Tư duy thẩm mỹ hình ảnh tốt.
Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới.
Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA Thì Được Hưởng Những Gì
Được đóng BHXH, BHYT, BHTN
Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
