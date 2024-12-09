Tuyển Content Creator CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 33 Bis Phan Đình Phùng, Phường 17, Phú Nhuận, Quận Phú Nhuận

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Lên kế hoạch nội dung theo tuần/tháng/quý phát triển các kênh Youtube/Tiktok của công ty

Xây dựng ý tưởng video Youtube/Tiktok, chuyển thể ý tưởng thành kịch bản quay dựng chi tiết

Nghiên cứu thuật toán phân phối nội dung của Youtube/Tiktok, theo dõi các trend theo thời gian của Youtube/TikTok

Đề xuất và làm việc với các KOC/KOLs/Tiktoker phù hợp với định hướng thương hiệu và chiến dịch Marketing của công ty.

Phối hợp với các nhân sự khác trong team Media để hoàn thành công việc

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của Quản lý

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm xây kênh Youtube/TikTok, từng làm trong lĩnh vực Thẩm mỹ là một lợi thế

Sáng tạo, năng nổ, tự tin vào khả năng bắt trends và tạo trends.

Đã từng có kinh nghiệm làm Video Production là một lợi thế.

Tư duy thẩm mỹ hình ảnh tốt.

Thích nghi, sẵn sàng học hỏi và cập nhật các công nghệ mới.

Nhạy bén với xu thế, nhạy cảm với tâm lý khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: 12-15 triệu + Hoa Hồng trên kênh

Được đóng BHXH, BHYT, BHTN

Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DOCTOR LASER SPA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.