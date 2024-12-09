Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 13 Triệu

CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC
Ngày đăng tuyển: 09/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 04/01/2025
CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Mức lương
10 - 13 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 662 Âu Cơ, Phường 10, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 10 - 13 Triệu

1. Phối hợp cùng team Marketing, để lên kế hoạch xây dựng content chi tiết nhất cho website, fanpage, youtube, tiktok...
2. Trực tiếp tiếp xúc, trò chuyện với khách hàng mỗi ngày để khai thác các câu chuyện của KHvà đưa vào nội dung.
3. Xây dựng nội dung trên kênh social (Website, Fanpage, Youtube, Tiktok...): Lên ý tưởng hình ảnh, kịch bản video, clip, viết nội dung, trình bày nội dung.
3. Viết bài PR, bài chuẩn SEO theo yêu cầu từ trưởng nhóm, chịu trách nhiệm sản xuất các nội dung truyền thông.
4. Biên tập nội dung trên kênh truyền thông của công ty như seeding, email, mạng xã hội, facebook ads, google ads, youtube, tiktok.
5. Đóng góp ý tưởng sáng tạo, hoàn thành các công việc khác được giao từ cấp quản lý.

Với Mức Lương 10 - 13 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Năng lực cá nhân: Có kinh nghiệm thực thi kế hoạch nội dung, đam mê sáng tạo
2. Tư duy logic, khả năng phân tích, tổng hợp thông tin
Yêu thích việc viết, có kỹ năng viết tốt
Có khả năng làm việc nhóm
Có kỹ năng giao tiếp tốt
Có kỹ năng chụp ảnh, quay video bằng điện thoại
Có kỹ năng sử dụng phần mềm chỉnh sửa ảnh, video
3. Yêu cầu về văn hóa:
Thái độ cầu tiến, nghiêm túc với nghề
Tinh thần trách nhiệm cao
Không ngừng học hỏi
Sáng tạo, dám nghĩ, dám làm
4. Yêu cầu khác:
Có kinh nghiệm từ 1 năm làm content marketing hoặc đã có các chứng chỉ về content là một lợi thế
Sinh sống tại miền Nam và có sự am hiểu sâu về con người, lối sống của người dân miền Nam
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong mảng thẩm mỹ, nha khoa, làm đẹp, y tế
Gửi 2 bài viết mà bạn ưng ý nhất đi kèm CV

Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập:
Thỏa thuận theo năng lực.
Tổng thu nhập = (Lương cơ bản+ Phụ cấp + KPI tháng + KPI năm)
2. Môi trường làm việc năng động & thân thiện.
3. Cơ hội tham gia các khóa đào tạo chuyên môn trong và ngoài công ty.
4. Làm việc trong môi trường top ngành với nhiều cơ hội phát triển.
5. Đánh giá và tăng lương định kỳ.
6. Tham gia BHNT.
7. Thưởng lễ tết, sinh nhật, hiếu hỷ, du lịch... theo quy định nhà nước.
8. Chính sách giảm giá các dịch vụ dành cho nhân viên, hệ thống khen thưởng nội bộ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH BRIGHT DAY CLINIC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 662 âu Cơ - Phường 10 - Quận Tân Bình - TP Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

