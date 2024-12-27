Tuyển Content Creator CER GROUP làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Số 144 - 146 - 148 đường số 11, Khu phố 5, P.An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp. HCM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên ý tưởng và sáng tạo nội dung từ các video livestream, chuyển thể thành các clip ngắn hấp dẫn phù hợp với TikTok, Facebook.

Phối hợp với editor để chỉnh sửa video và đảm bảo sản phẩm cuối cùng đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Viết caption, mô tả, hashtag và các nội dung liên quan để đăng bài trên TikTok.

Đăng tải nội dung đúng thời điểm, theo dõi hiệu suất (lượt xem, tương tác, chuyển đổi) và tối ưu hóa nội dung dựa trên dữ liệu.

Theo dõi xu hướng trên TikTok, đề xuất các ý tưởng sáng tạo để tăng tương tác và xây dựng cộng đồng người xem.

Báo cáo theo tuần, tháng, quý đến cấp Quản lý.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 6 tháng trong việc sản xuất nội dung trên TikTok hoặc các nền tảng tương tự.

Hiểu biết về cách tạo nội dung thu hút trên TikTok: cắt ghép video, viết caption, sử dụng hashtag.

Có khả năng sáng tạo và nắm bắt các xu hướng mới trên mạng xã hội.

Kỹ năng tổ chức công việc, quản lý thời gian tốt để đảm bảo tiến độ đăng bài.

Tại CER GROUP Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 7.000.000 - 9.000.000 VNĐ (Gross)

Chế độ BHXH, ngày phép năm sau thời gian thử việc theo quy định Pháp luật

Làm việc tại môi trường gen Z năng động, trẻ trung.

Mở rộng mối quan hệ với Creators và các nhãn hàng lớn.

Chính sách lương thưởng, đãi ngộ, thưởng lễ, tổ chức sinh nhật, du lịch hàng năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CER GROUP

