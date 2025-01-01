Tuyển Content Creator Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Dragon 2A Topaz Elite đường Tạ Quang Bửu, p.4, Q.8, TP. HCM, Quận 8, Quận 8

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Làm việc offline tại công ty hoặc part time

Phụ trách các dự án thuộc mảng: Xây dựng thương hiệu cá nhân và xây dựng thương hiệu.

Đề xuất chiến lược và kế hoạch xây dựng, phát triển nội dung và quản trị mạng xã hội Tiktok, FB Reels, Youtube và các kênh social khác của Brands

Lên kế hoạch, quản trị và sáng tạo nội dung, video (bao gồm quay - dựng Capcut),...cho các tuyến nội dung trên kênh Tiktok, FB Reels

Viết đa dạng các loại nội dung cho các nền tảng Social: Facebook, Instagram, Website, PR báo chí,...

Phối hợp với bộ phận thiết kế, video production, đối tác sản xuất để sản xuất các hình ảnh, video...

Tham gia lên ý tưởng, brainstorming cùng với team dự án về nội dung/ chiến lược nội dung và quản lý chất lượng của nội dung của tất cả các dự án

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp từ Cao đẳng trở lên, có kinh nghiệm làm việc ở các Agency là lợi thế.

Có khả năng hiện thực hóa các ý tưởng dưới dạng chữ viết/ văn bản .

Có khả năng trình bày ý tưởng, sáng tạo với con chữ

Tư duy sáng tạo, khả năng bắt trend tốt, luôn cập nhật các xu hướng

Xây dựng và lên ý tưởng phát triển kênh Tiktok vs FB reels

Biết sử dụng Canva và Capcut để dựng video ngắn

Thích nghi tốt với việc thay đổi phong cách viết liên tục để phù hợp với khách hàng

Tại Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường năng động, tự do thể hiện, cùng đội nhóm đạt mục tiêu dự án và đạt mức thu nhập tốt

Được hưởng các chính sách phúc lợi theo quy định của công ty.

Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần Truyền thông và Giáo dục LYON

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.