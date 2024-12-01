Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CBD DIGITEK làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Khu Villa Mystery Hưng Thịnh, số 5 đường N2, P Bình Trưng Tây, TP Thủ Đức, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

- Sáng tạo nội dung & đăng tải lên các trang MHX của cty (tiktok/fb)

- Booking KOCs/ KOLs khi cần.

- Kết hợp đội media hoàn thành video ads/ brand.

- Các công việc khác theo sự chỉ đạo của quản lý nhưng vẫn nằm trong chuyên môn content.

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Biết cơ bản về Tiktok ads là một lợi thế.

- Kinh nghiệm từ 1 năm sáng tạo nội dung trên nền tảng tiktok

- Yêu thích công việc sáng tạo nội dung, bắt trends Tik Tok nhanh.

- Nhiệt tình, năng động, có trách nhiệm với công việc.

- Có laptop để làm việc.

Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CBD DIGITEK Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương 8- 12 triệu (thưởng hiệu quả, được phụ cấp các chi phí)

- Xét lương tăng lương

- Được đào tạo và nâng cao nghiệp vụ, thăng chức

- Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, thoải mái và có nhiều cơ hội thăng tiến.

- Làm việc trực tiếp với Ban giám đốc

- Tiệc cuối tháng giao lưu gắn kết các bộ phận

- Đồng nghiệp GenZ siêu dễ thương

- Du lịch

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ QUẢNG CÁO CBD DIGITEK

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin