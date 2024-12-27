Tuyển Content Creator CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2 - 3 Triệu

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA
Ngày đăng tuyển: 27/12/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/01/2025
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Content Creator

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Content Creator Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Mức lương
2 - 3 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Thực tập sinh
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 14 ĐƯỜNG SỐ 41, KP 2, PHƯỜNG AN KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc Content Creator Với Mức Lương 2 - 3 Triệu

Thực hiện chính các hoạt động Sáng tạo Content, video ngắn trên Tiktok, Reel
Tham gia hoạt động Livestream trên các kênh bán hàng: Tiktok, Facebook, Shopee...
Sản xuất nội dung trên các kênh Social Media như: Facebook, Tiktok, Zalo, Youtube, Website
Hoạt động Booking: Kết nối, làm việc với influencer, KOLs, KOCs... cho các chiến dịch cụ thể từ team.
Tìm kiếm, kết nối với cá nhân và tổ chức thứ 3, quảng bá sản phẩm/ dịch vụ cho doanh nghiệp để đổi lấy phí hoa hồng từ mỗi lần bán hàng.
Tham gia các hoạt động phát triển website Tối ưu hoá từ khoá, phát triển nội dung chuẩn SEO
Hỗ trợ các bộ phận khác khi cần.
Thực hiện các công việc liên quan khác do trưởng bộ phận sắp xếp.

Với Mức Lương 2 - 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng / Đại học các khối ngành về Kinh tế, Thương mại điện tử, QTKD, Marketing.
có khả năng trong công việc lên ý tưởng, sản xuất nội dung video ngắn và livestream ở các công ty TMĐT
Có kiến thức tổng quan về Digital Marketing.
Biết sử dụng cơ bản các phần mềm thiết kế như AI, Photoshop hoặc Canva, Capcut, Premiere là một lợi thế
Sử dụng thành thạo Excel, Nhạy bén với số liệu
Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động
Năng lực sáng tạo, hoạch định và triển khai kế hoạch
Trẻ trung, năng động, nhạy bén với các xu hướng mới.
Có laptop cá nhân.
Mong muốn học hỏi, thăng tiến trong công việc.
Thái độ tốt, nhanh nhạy trong giao tiếp, công việc.

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA Thì Được Hưởng Những Gì

- Hỗ trợ thực tập 2.000.000 đồng/tháng (không tham gia BHXH) + Lương KPI dựa trên hiệu quả công việc, đo lường rõ ràng dựa trên báo cáo hiệu quả doanh số hàng tháng.
- Được hưởng chính sách lương thưởng, nghỉ lễ theo quy định của nhà nước.
- Được tham gia các khóa học nâng cao chuyên môn do công ty tài trợ.
- Được trải nghiệm môi trường làm việc và rút kinh nghiệm thực tế.
- Được tham quan trải nghiệm thực tế các Farm trên nhiều tỉnh thành
- Chính sách mua hàng nội bộ hấp dẫn cho nhân viên.
- Nếu thực tập tốt sẽ được nhận làm nhân viên chính thức của công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU VŨ GIA

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 14 ĐƯỜNG SỐ 41, KP 2, PHƯỜNG AN KHÁNH, TP. THỦ ĐỨC, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

