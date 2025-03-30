Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH MENAS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 20 Triệu

Mức lương 12 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Menas mall Saigon Airport, 60 A Trường Sơn, P2, Quận Tân Bình, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing

Triển khai kế hoạch marketing tổng thể từ Phòng Marketing đưa xuống, bao gồm các hoạt động online và offline.

Tham gia nghiên cứu thị trường, đối thủ cạnh tranh và hành vi của khách hàng để đưa ra các sáng kiến marketing hiệu quả.

Quản lý hình ảnh thương hiệu trên các kênh truyền thông xã hội.

Tổ chức và tham gia các sự kiện, chương trình khuyến mãi để tăng cường tương tác với khách hàng

Lập kế hoạch và quản lý ngân sách marketing hiệu quả.

Đánh giá ROI của các hoạt động marketing và tối ưu hóa chi tiêu

Theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến dịch marketing.

Sử dụng các công cụ phân tích để đo lường và tối ưu hóa các hoạt động marketing

Tham gia xây dựng và quản lý các chương trình trưng bày sản phẩm và trưng bày các vật phẩm tiếp thị tại điểm bán hiệu quả (POSM) nhằm tối đa hiệu quả sử dụng tài sản, vật dụng của công ty.

Trực tiếp thực hiện trưng bày hàng hoá theo tiêu chuẩn quy định của thương hiệu đối với từng ngành hàng, kênh phân phối và phải đồng nhất về việc trưng bày tại các hệ thống đại lý/cửa hàng của từng ngành hàng, kênh phân phối. Đồng thời kiểm soát việc trưng bày tại siêu thị/ điểm bán

Tổ chức huấn luyện trưng bày và kiểm tra các POSM tại Siêu thị/ Điểm bán cho Nhân viên Siêu thị

Giám sát và kiểm tra hình ảnh tại Siêu thị/ điểm bán

Cân đối ngân sách chi tiêu cho các hạng mục về nội thất, thi công biển hiệu.

Giám sát chất lượng thi công nhà thầu, đảm báo đúng tiến độ và đúng yêu cầu của công ty.

Thực hiện nghiệm thu chất lượng công trình, hình ảnh tại Siêu thị/ Điểm bán

Tham gia lập kế hoạch, thiết kế và trực tiếp triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn (Chương trình Sell-in; Roadshow; Demo; Activation...) nhằm kích thích Sell-in và Sell- out phù hợp với ngành hàng tại từng thời điểm bán hàng nhằm tăng hiệu quả bán hàng Sell-in và Sell-out.

Tham gia lập kế hoạch và trực tiếp triển khai tổ chức Hội nghị khách hàng,...

Theo dõi giám sát hỗ trợ các event cho Siêu thị/ Điểm bán

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Marketing, Thương mại, Kinh tế, Quản trị kinh doanh,...

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm marketing trong lĩnh vực marketing Siêu thị/ bán lẻ hoặc ngành liên quan, ưu tiên mạnh về trade marketing, brand marketing.

Sử dụng thành thạo tiếng Anh (Nghe, nói, đọc, viết)

Thành thạo tin học văn phòng

Hiểu biết về thị trường bán lẻ và xu hướng tiêu dùng

Khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Sáng tạo, có khả năng đưa ra ý tưởng mới để tạo ra các chương trình thú vị và hiệu quả.

Kỹ năng giao tiếp tốt, khả năng truyền đạt thông tin rõ ràng, luôn lắng nghe và tinh thần hợp tác.

Kỹ năng quản lý thời gian, với khả năng ưu tiên công việc và hoàn thành đúng thời hạn.

Thái độ làm việc cởi mở, chủ động và luôn ưu tiên tìm kiếm giải pháp cho vấn đề.

Tư duy tích cực, năng nổ và nhiệt huyết

Mong muốn phát triển đa dạng trong Marketing (Marketing mix)

Sẵn sàng học hỏi để phát triển.

Tại CÔNG TY TNHH MENAS Thì Được Hưởng Những Gì

