Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty Cổ phần AR
- Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu
Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo và nhận diện thương hiệu .
Phối hợp BP Kinh doanh để phát triển và xây dựng hệ thống phân phối.
Nghiên cứu kết quả kinh doanh theo Brand, số lượng, từng POS để đề xuất chiến lược Marketing và khuyến mãi phù hợp.
Tổ chức, phụ trách lên kế hoạch các sự kiện nhằm thúc đẩy bán hàng, thực hiện và kiểm soát các chương trình khuyến mãi tại điểm bán.
Cùng bô phận kinh doanh triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn nhằm hỗ trợ Sell-in và Sell-out.
Lập kế hoạch kinh phí, phân bổ và quản lí kinh phí cho các hoạt động Marketing hiệu quả.
Xây dựng và triển khai chương trình trưng bày hình ảnh, vật phẩm tiếp thị tại điểm bán Gửi MEMO hướng dẫn thực hiện chương trình cho các bộ phận liên quan. Phối hợp với bộ phận thiết kế triển khai hình ảnh phục vụ cho chương trình: Standee, Poster, Voucher, Brochure...
Hỗ trợ các đại lý xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng để gia tăng sự thành công cho việc bán hàng của đại lý.
Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng làm cho công ty thời trang là lợi thế
Am hiểu về nghiên cứu thị trường, thương hiệu, trade marketing
Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.
Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định
Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước
Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...
Môi trường trẻ trung năng động
Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm giá 50% tất cả các sản phẩm.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
