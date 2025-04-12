Tuyển Trade Marketing Công ty Cổ phần AR làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 12 Triệu

Mức lương 9 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà SFC, số 9 Đinh Tiên Hoàng, Phường Đakao, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 12 Triệu

Xây dựng và triển khai các chương trình khuyến mãi, quảng cáo và nhận diện thương hiệu .

Phối hợp BP Kinh doanh để phát triển và xây dựng hệ thống phân phối.

Nghiên cứu kết quả kinh doanh theo Brand, số lượng, từng POS để đề xuất chiến lược Marketing và khuyến mãi phù hợp.

Tổ chức, phụ trách lên kế hoạch các sự kiện nhằm thúc đẩy bán hàng, thực hiện và kiểm soát các chương trình khuyến mãi tại điểm bán.

Cùng bô phận kinh doanh triển khai các chương trình hỗ trợ thương mại dài hạn, ngắn hạn nhằm hỗ trợ Sell-in và Sell-out.

Lập kế hoạch kinh phí, phân bổ và quản lí kinh phí cho các hoạt động Marketing hiệu quả.

Xây dựng và triển khai chương trình trưng bày hình ảnh, vật phẩm tiếp thị tại điểm bán Gửi MEMO hướng dẫn thực hiện chương trình cho các bộ phận liên quan. Phối hợp với bộ phận thiết kế triển khai hình ảnh phục vụ cho chương trình: Standee, Poster, Voucher, Brochure...

Hỗ trợ các đại lý xây dựng các chương trình xúc tiến bán hàng để gia tăng sự thành công cho việc bán hàng của đại lý.

Với Mức Lương 9 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao Đẳng hoặc ĐH trở lên chuyên ngành Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Ngoại thương

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, từng làm cho công ty thời trang là lợi thế

Am hiểu về nghiên cứu thị trường, thương hiệu, trade marketing

Nhanh nhẹn, nhiệt tình, chịu được áp lực công việc cao.

Tại Công ty Cổ phần AR Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 9.000.000 – 12.000.000 + Thưởng doanh số

Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định

Nghỉ Lễ/Tết theo quy định của Nhà nước

Chế độ công đoàn: sinh nhật, hiếu hỷ, ốm đau...

Môi trường trẻ trung năng động

Chế độ mua hàng ưu đãi nhân viên: giảm giá 50% tất cả các sản phẩm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần AR

