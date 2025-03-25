Tuyển Trade Marketing CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Tòa nhà UOA Tower, 06 Tân Trào, Tân Phú, Quận 7, Quận 7

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lên kế hoạch và triển khai các sự kiện cuối tuần, khai trương, ra mắt sản phẩm, chương trình trải nghiệm khách hàng tại cửa hàng.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để đảm bảo sự kiện diễn ra hiệu quả, thu hút khách hàng

Quản lý trưng bày sản phẩm theo guideline thương hiệu, đảm bảo hình ảnh cửa hàng luôn chuyên nghiệp.

Hỗ trợ triển khai các chương trình thúc đẩy doanh số tại điểm bán.

Triển khai ưu đãi cho khách hàng mới và hiện tại, đánh giá hiệu quả chương trình.

Đánh giá hiệu quả các chương trình ưu đãi và đề xuất phương án cải thiện.

Đề xuất, phân bổ quà tặng khách hàng phù hợp theo từng chương trình.

Tổ chức các hoạt động nội bộ, giúp nâng cao tinh thần làm việc của nhân viên cửa hàng.

Quản lý cơ sở hạ tầng các shop, trưng bày sản phẩm, luân chuyển POSM, nâng cấp hình ảnh shop theo từng giai đoạn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm trong lĩnh vực Marketing, Trade Marketing, hoặc tổ chức sự kiện.

Kỹ năng lập kế hoạch, tổ chức công việc, giao tiếp và làm việc nhóm tốt.

Sáng tạo, linh hoạt, có tư duy cải tiến và khả năng quản lý hình ảnh thương hiệu.

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong ngành bán lẻ.

Kỹ năng làm việc nhóm và quản lý thời gian hiệu quả.

Khả năng chịu áp lực công việc cao.

Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).

Chỉ tuyển nam

Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương cạnh tranh, thỏa thuận theo năng lực.

Chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định của pháp luật.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Tham gia các hoạt động team building, du lịch hàng năm.

Chăm sóc sức khỏe PVI

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ THÔNG MINH INNO VIỆT NAM

