Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần IPP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 299/12 Lý Thường Kiệt, P15, Q.11, Tp.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phát triển và quản lý các kế hoạch hỗ trợ thương mại theo chuỗi khách hàng kênh MT phụ trách theo từng thời điểm, từng tháng/quý, từng ngành hàng

Xây dựng hình ảnh sản phẩm trên từng đối tượng khách hàng thông qua giải pháp bán hàng và trưng bày

Phát triển và lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị / POSM theo đặc tính và nhu cầu khu vực phụ trách

Nắm bắt, phối hợp kế hoạch Push & pull trên từng ngành hàng, triển khai và thực hiện hiệu quả

Phối hợp với các bộ phân liên quan xây dựng tiêu chuẩn/quy định triển khai lắp đặt trang thiết bị / POSM/ đầu tư hình ảnh cho từng đối tượng khách hàng

Kết hợp với các Sales Team review thực thi, phân tích/đánh giá kết quả các chương trình đã thực hiện, hiện trạng khu vực, cơ hội, mục tiêu ngành hàng từng khu vực

Phân tích các hoạt động của đối thủ để có các đề xuất phù hợp, cạnh tranh, hiệu quả bảo vệ thị phần từng ngành hàng tại từng khu vực

Kiểm soát việc triển khai, sử dụng và quản trị tài sản / POSM ngoài thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư

Kiểm soát tính tuân thủ khi triển khai chương trình ngoài thị trường để đảm bảo tối đa hóa hiệu quả chi phí

Tham gia các dự án hay xây dựng chương trình do quản lý phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Trade MKT, Trade Operation, Field Trade.

Có kinh nghiệm liên quan brand marketing

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh FMCG

Tiếng anh khá

Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng chịu áp lực cao.

Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, tự tin và nhiệt huyết, xử lý vấn đề linh hoạt

Chịu khó, chăm chỉ, có đam mê và có xu hướng phát triển cao hơn trong nghề

Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh trên thị trường, thỏa thuận theo năng lực

Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 6)

Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.

Thưởng tháng 13 và các bonus khác tuỳ theo kết quả kinh doanh.

Teambuilding hằng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.