Tuyển Trade Marketing Công Ty Cổ Phần IPP Group làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần IPP Group
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 23/04/2025
Công Ty Cổ Phần IPP Group

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 299/12 Lý Thường Kiệt, P15, Q.11, Tp.HCM, Quận 11, Quận 11

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch, phát triển và quản lý các kế hoạch hỗ trợ thương mại theo chuỗi khách hàng kênh MT phụ trách theo từng thời điểm, từng tháng/quý, từng ngành hàng
Xây dựng hình ảnh sản phẩm trên từng đối tượng khách hàng thông qua giải pháp bán hàng và trưng bày
Phát triển và lập kế hoạch đầu tư trang thiết bị / POSM theo đặc tính và nhu cầu khu vực phụ trách
Nắm bắt, phối hợp kế hoạch Push & pull trên từng ngành hàng, triển khai và thực hiện hiệu quả
Phối hợp với các bộ phân liên quan xây dựng tiêu chuẩn/quy định triển khai lắp đặt trang thiết bị / POSM/ đầu tư hình ảnh cho từng đối tượng khách hàng
Kết hợp với các Sales Team review thực thi, phân tích/đánh giá kết quả các chương trình đã thực hiện, hiện trạng khu vực, cơ hội, mục tiêu ngành hàng từng khu vực
Phân tích các hoạt động của đối thủ để có các đề xuất phù hợp, cạnh tranh, hiệu quả bảo vệ thị phần từng ngành hàng tại từng khu vực
Kiểm soát việc triển khai, sử dụng và quản trị tài sản / POSM ngoài thị trường nhằm tối đa hóa hiệu quả đầu tư
Kiểm soát tính tuân thủ khi triển khai chương trình ngoài thị trường để đảm bảo tối đa hóa hiệu quả chi phí
Tham gia các dự án hay xây dựng chương trình do quản lý phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm Trade MKT, Trade Operation, Field Trade.
Có kinh nghiệm liên quan brand marketing
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tiêu dùng nhanh FMCG
Tiếng anh khá
Có khả năng làm việc độc lập, làm việc theo nhóm và khả năng chịu áp lực cao.
Giao tiếp tốt, sáng tạo, năng động, tự tin và nhiệt huyết, xử lý vấn đề linh hoạt
Chịu khó, chăm chỉ, có đam mê và có xu hướng phát triển cao hơn trong nghề

Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Cạnh tranh trên thị trường, thỏa thuận theo năng lực
Thời gian làm việc: 8h00 – 18h00 (từ Thứ 2 đến Thứ 6)
Tham gia đầy đủ chế độ bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp theo quy định của nhà nước.
Thưởng tháng 13 và các bonus khác tuỳ theo kết quả kinh doanh.
Teambuilding hằng năm và các chế độ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần IPP Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần IPP Group

Công Ty Cổ Phần IPP Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 299/12 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh

