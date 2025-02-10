Tuyển Trade Marketing Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Vifon
- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM
Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD
- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kênh phân phối, phát triển ngành hàng, nhãn hàng tại địa bàn phụ trách;
- Xây dựng chính sách khuyến mại, kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và phát triển thị trường;
- Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn CBNV trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, chính sách thưởng...;
- Kiểm tra, theo dõi, đốc thúc bán hàng để đạt chỉ tiêu đặt ra;
Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kiến thức:
• Kiến thức về Quản trị kinh doanh, bán hàng, Marketing.
• Am hiểu về thị trường kinh doanh, hệ thống phân phối.
Kỹ năng:
• Xây dựng mối quan hệ thân thiết, chân thành với khách hàng quan trọng & tiềm năng tại địa bàn được giao.
Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vifon
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
