Tuyển Trade Marketing Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Vifon
Ngày đăng tuyển: 10/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/03/2025
Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Vifon

Mức lương
2,000 - 3,000 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 913 Trường Chinh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, HCM

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kênh phân phối, phát triển ngành hàng, nhãn hàng tại địa bàn phụ trách;
- Xây dựng chính sách khuyến mại, kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và phát triển thị trường;
- Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn CBNV trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, chính sách thưởng...;
- Kiểm tra, theo dõi, đốc thúc bán hàng để đạt chỉ tiêu đặt ra;

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 kinh nghiệm quản lý trong ngành hàng tiêu dùng;
Kiến thức:
• Kiến thức về Quản trị kinh doanh, bán hàng, Marketing.
• Am hiểu về thị trường kinh doanh, hệ thống phân phối.
Kỹ năng:
• Xây dựng mối quan hệ thân thiết, chân thành với khách hàng quan trọng & tiềm năng tại địa bàn được giao.

Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vifon

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Vifon

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: VIFON

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

