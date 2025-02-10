Tuyển Trade Marketing Vifon làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 2,000 - 3,000 USD

Mức lương 2,000 - 3,000 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD

- Phối hợp các đơn vị liên quan xây dựng và thực hiện chiến lược phát triển kênh phân phối, phát triển ngành hàng, nhãn hàng tại địa bàn phụ trách;

- Xây dựng chính sách khuyến mại, kế hoạch bán hàng, chăm sóc khách hàng nhằm duy trì và phát triển thị trường;

- Đào tạo, truyền đạt, hướng dẫn CBNV trực thuộc hiểu đúng, đủ các quy định của Công ty có liên quan, đặc biệt là các chương trình/chính sách bán hàng, chăm sóc khách hàng, chính sách thưởng...;

- Kiểm tra, theo dõi, đốc thúc bán hàng để đạt chỉ tiêu đặt ra;

Với Mức Lương 2,000 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Kinh nghiệm: Có ít nhất 05 kinh nghiệm quản lý trong ngành hàng tiêu dùng;

Kiến thức:

• Kiến thức về Quản trị kinh doanh, bán hàng, Marketing.

• Am hiểu về thị trường kinh doanh, hệ thống phân phối.

Kỹ năng:

• Xây dựng mối quan hệ thân thiết, chân thành với khách hàng quan trọng & tiềm năng tại địa bàn được giao.

Tại Vifon Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Vifon

