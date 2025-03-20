Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Tuyển Trade Marketing Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 19/04/2025
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Trade Marketing

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trade Marketing Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Mức lương
9 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Nhà C4, Ngõ 57 Láng Hạ, Ba Đình, Quận Ba Đình

Mô Tả Công Việc Trade Marketing Với Mức Lương 9 - 15 Triệu

Xây dựng kế hoạch Trade Marketing theo tuần, tháng, quý
Đề xuất ý tưởng mới cho các chương trình khuyến mại, thúc đẩy bán hàng.
Triển khai các chương trình Trade Marketing tại điểm bán.
Hướng dẫn nhân viên nhà hàng về các chương trình khuyến mãi.
Quản lý POSM, vật phẩm MKT:
Xây dựng danh mục POSM, đảm bảo tính nhất quán nhận diện thương hiệu.
Giám sát trưng bày POSM tại các nhà hàng.
Thực hiện khảo sát khách hàng ẩn danh để đánh giá chất lượng dịch vụ.
Phân tích đối thủ cạnh tranh và thị hiếu khách hàng.
Quản lý dữ liệu khách hàng:
Theo dõi, quản lý dữ liệu khách hàng trên CRM.
Xử lý phản hồi khách hàng từ các kênh (Google, app deli…).
Tìm kiếm, đàm phán với các đối tác tiềm năng trong cùng phân khúc khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ với đối tác và lên chương trình hợp tác.
Báo cáo kết quả các chương trình Trade Marketing.
Tổng hợp dữ liệu doanh thu và chi phí không thuộc quảng cáo.

Với Mức Lương 9 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan
Đại học/Cao đẳng
Marketing, Quản trị Kinh doanh, Thương mại hoặc các ngành liên quan
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm với vị trí tương đương
Tối thiểu 1-2 năm kinh nghiệm
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành F&B, bán lẻ hoặc dịch vụ
ngành F&B, bán lẻ hoặc dịch vụ
Thành thạo Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Google Sheet và các phần mềm CRM để quản lý dữ liệu khách hàng
Microsoft Office (Excel, Word, PowerPoint), Google Sheet
CRM
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán tốt, có khả năng thuyết phục khách hàng và đối tác
Kỹ năng giao tiếp và đàm phán
Khả năng chủ động và làm việc độc lập, chịu được áp lực công việc cao
chủ động và làm việc độc lập

Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Môi trường làm việc thân thiện, năng động;
Thưởng lương tháng 13; các ngày Lễ, Tết trong năm;
Chế độ nghỉ phép 12 ngày/ năm; được tham gia BHXH, BHYT, BHTN
Hưởng chế độ bảo hiểm sức khỏe Bảo Việt
Được tham gia du lịch, nghỉ mát, liên hoan, hội họp, tất niên… hàng năm; thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ…; phụ cấp ăn ca, công tác phí và nhiều chế độ hấp dẫn khác;
Được tham gia các khóa đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ do Công ty tổ chức;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Công ty TNHH Xuất nhập khẩu và Dịch vụ Anh Minh

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 2 tòa 97-99 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

