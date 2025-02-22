Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 12h00 – 13h30). Thưởng tháng lương thứ 13. Được đào tạo chuyên sâu về kỹ năng kinh doanh, báo cáo, quản lý dữ liệu Phúc lợi toàn diện khi là nhân viên chính thức Đóng BHXH, BHYT theo quy định Du lịch, nghỉ mát, teambuilding, Year End Party... Nghỉ lễ theo lịch quốc gia & thưởng tiền (Tết dương lịch, 8/3, 30/4, 1/5, 1/6, trung thu...). Nghỉ phép năm 12 ngày/năm. Giảm giá nội bộ 70% đối với các khóa học tiếng Anh tại Langmaster & miễn phí 100% đối với các khóa học tại Trường doanh nhân HBR (Gói đ, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu

Hỗ trợ hoạt động kinh doanh hiệu quả

Tổng hợp số lượng data hàng ngày, tuần, tháng cho phòng Kinh doanh.

Hỗ trợ rà soát, tổng hợp các lỗi vi phạm của nhân viên Sale, CSKH trong hoạt động tư vấn, hỗ trợ khách hàng và kịp thời báo cáo cho trưởng nhóm, trưởng phòng

Soạn thảo văn bản, quy trình, quy định nội bộ liên quan đến hoạt động tại Phòng.

Thực hiện các công việc khác do Trưởng Phòng giao phó

Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm ở vị trí Trợ lý Kinh doanh, Hỗ trợ Kinh doanh hoặc các vị trí tương đương.

Ưu tiên có kinh nghiệm 6 tháng - 1 năm

Kỹ năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, chủ động trong công việc.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, chịu được áp lực.

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư HBR Holdings Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 8 - 12 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

