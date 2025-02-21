Tuyển Trợ lý kinh doanh Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media
Ngày đăng tuyển: 21/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 22/03/2025
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 30) Từ thứ 2

- Thứ 6 và Hai Thứ 7 cách tuần, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổng hợp kết quả , số liệu kinh doanh , tình hình kinh doanh của các Phòng , Ban Bộ Phận Kinh doanh .
Theo dõi , giám sát các kế hoạch kinh doanh của các Phòng / Ban Kinh doanh trong công ty .
Hỗ trợ các phòng Kinh doanh trong công việc nghiên cứu , triển khai , đề xuất các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn cho P. Giám đốc .
Hỗ trợ các Phòng / Dự án kinh doanh mới .
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo .

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng , Đại học các chuyên ngành , ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý .
Nhạy bén , có tư duy kinh doanh.
Cẩn thận, trung thực và quan tâm tới chi tiết.
Khả năng học hỏi nhanh và sẵn sàng tiếp thu các kiến thức, khái niệm mới, khả năng giải quyết vấn đề nhanh trong phạm vi công việc được giao.
Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, xử lý vấn đề .
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft excel, word, power point).
Tiếng anh tốt .

Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND
Lương cứng phụ thuộc vào doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH đầu tư công nghệ Future Media

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: V2- Victoria Văn Phú, KĐT Văn Phú, Phú La, Hà Đông, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

