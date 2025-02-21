Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Thu nhập thỏa thuận theo năng lực - Được cung cấp đầy đủ ccdc phục vụ cho công việc - Chính sách thưởng quý - Được tham gia bảo hiểm theo quy định của pháp luật - Tham gia công đoàn và hưởng các chính sách, quyền lợi công đoàn - Khám sức khỏe định kỳ - Chế độ sinh nhật, hiếu, hỷ, lễ tết,... đầy đủ theo quy định của Tập đoàn - Du lịch, nghỉ mát hàng năm cho CBNV - Được đào tạo nâng cao kiến thức, kỹ năng chuyên môn thường xuyên, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tham mưu, đề xuất & xây dựng chương trình, kế hoạch sản xuất – kinh doanh dài hạn, trung hạn & ngắn hạn của Tập đoàn.

- Quản lý hoạt động kế hoạch hàng năm của Tập đoàn.

- Tổ chức việc thực hiện các kế hoạch hoạt động, theo dõi, giám sát việc thực hiện các

hợp đồng đã ký kết và nghiệm thu kết quả hoàn thành.

- Tổng hợp kế hoạch kinh doanh của Tập đoàn: Nhận, tổng hợp và báo cáo kế hoạch kinh

doanh của ĐV/BP, trình B.TGĐ theo tháng/quý/năm.

- Đánh giá, phân tích tình hình thị trường, chính sách đối thủ và dự báo về kế hoạch.

- Kiểm soát, đánh giá định kỳ/ đột xuất các rủi ro có thể xảy ra trong quá trình thực hiện

kế hoạch. Từ đó, đề xuất phương án giải quyết và phối hợp triển khai để đảm bảo kế

hoạch tổng thể đã được phê duyệt.

- Tổ chức giám sát, đôn đốc thường xuyên tiến độ công việc của các đơn vị/bộ phận

chuyên môn theo tháng/quý đảm bảo thực hiện đúng theo kế hoạch đã được phê duyệt.

- Quản lý dữ liệu kinh doanh từ hệ thống phần mềm của Tập đoàn.

- Lập báo cáo hiệu quả hoạt động của ĐVKD, dựa trên số liệu kinh doanh do phòng Kế

hoạch quản lý.

- Báo cáo tiến độ thực hiện công tác kế hoạch của TĐ và ĐV/BP.

- Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của CBQL

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, TCKT...

- Tối thiểu 03 năm tại vị trí tương đương ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành hàng gia dụng, thiết bị nhà bếp, điều hòa,...

- Kỹ năng sử dụng công cụ tin học văn phòng tốt, sử dụng được các

phần mềm quản trị

- Kỹ năng làm việc độc lập, quản lý đội nhóm tốt

- Phân tích, tổng hợp báo cáo

- Kỹ năng thuyết phục, đàm phán, giao tiếp tốt

- Tư duy logic, cầu tiến, cẩn thận, tỉ mỉ, sáng tạo, linh hoạt

- Có tinh thần trách nhiệm cao, tâm huyết với công việc

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: Thoả thuận

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN NAGAKAWA Pro Company

