Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 500.000 đồng/ lần Tham gia BHXH đầy đủ theo quy định của nhà nước Môi trường làm việc trẻ trung, năng động, có cơ hội thăng tiến và ổn định lâu dài, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

Tổng hợp kết quả, số liệu kinh doanh, tình hình kinh doanh của các Phòng, Ban Bộ Phận Kinh doanh.

Theo dõi , giám sát các kế hoạch kinh doanh của các Phòng/ Ban Kinh doanh trong công ty.

Hỗ trợ các phòng Kinh doanh trong công việc nghiên cứu, triển khai, đề xuất các kế hoạch kinh doanh ngắn hạn và dài hạn.

Hỗ trợ các Phòng/ Dự án kinh doanh mới.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các chuyên ngành, ưu tiên có kinh nghiệm trợ lý.

Nhạy bén, có tư duy kinh doanh.

Cẩn thận, trung thực và quan tâm tới chi tiết.

Khả năng học hỏi nhanh và sẵn sàng tiếp thu các kiến thức, khái niệm mới, khả năng giải quyết vấn đề nhanh trong phạm vi công việc được giao.

Kỹ năng sắp xếp, lưu trữ, tổ chức các hoạt động, xử lý vấn đề .

Sử dụng thành thạo tin học văn phòng (Microsoft excel, word, power point).

Tiếng anh tốt .

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập khi đạt 100% KPI: 15 - 20 triệu VND

Lương cứng: 10 - 15 triệu VND

Lương cứng không phụ thuộc doanh số

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ FMSP MEDIA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin