Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Mức lương
6 - 10 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 488/8 Cộng Hòa Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 6 - 10 Triệu

- Quản lý, chăm sóc Data khách hàng là các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn quốc.
- Tư vấn tài trợ, hỗ trợ chương trình truyền thông sự kiện, như vinh danh trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng ...cho doanh nghiệp, doanh nhân do đơn vị tổ chức
- Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ: Bản quyền tác giả, Sở hữu công nghiệp, Mã số mã vạch, ISO, HACCP, ATTP,...

Với Mức Lương 6 - 10 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh là lợi thế, ... Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm sale, telesale...
- Đam mê kinh doanh, truyền thông sự kiện, có khả năng xây dựng kịch bản chương trình, viết lách
- Giọng nói rỏ ràng, khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt
- Biết cách chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng
- Có laptop cá nhân

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 488/8 Cộng Hòa Phường 13 Tân

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

