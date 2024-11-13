Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN HIỆP HỘI DOANH NHÂN ĐẤT VIỆT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 10 Triệu

Mức lương 6 - 10 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 488/8 Cộng Hòa Phường 13, Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

- Quản lý, chăm sóc Data khách hàng là các doanh nghiệp, doanh nhân trên toàn quốc.

- Tư vấn tài trợ, hỗ trợ chương trình truyền thông sự kiện, như vinh danh trao giải thưởng cho các doanh nghiệp, quảng bá thương hiệu uy tín, sản phẩm chất lượng ...cho doanh nghiệp, doanh nhân do đơn vị tổ chức

- Tư vấn các sản phẩm, dịch vụ: Bản quyền tác giả, Sở hữu công nghiệp, Mã số mã vạch, ISO, HACCP, ATTP,...

Yêu Cầu Công Việc

- Kinh nghiệm liên quan đến kinh doanh là lợi thế, ... Ưu tiên các bạn đã có kinh nghiệm sale, telesale...

- Đam mê kinh doanh, truyền thông sự kiện, có khả năng xây dựng kịch bản chương trình, viết lách

- Giọng nói rỏ ràng, khả năng giao tiếp, thuyết trình và đàm phán tốt

- Biết cách chăm sóc khách hàng, xây dựng và duy trì quan hệ với khách hàng

- Có laptop cá nhân

