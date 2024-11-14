Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DRACO CASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

CÔNG TY TNHH DRACO CASA
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 29/11/2024
Trợ lý kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Mức lương
7 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 03 đường T14, khu mahattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 7 - 9 Triệu

Từ nguồn data công ty, sàng lọc, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phù hợp với sản phẩm và dịch vụ.
Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng để nhân viên kinh doanh đi gặp gỡ khách hàng
Chăm sóc Khách hàng cũ, tạo mối quan hệ tốt, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.
Tư vấn qua tin nhắn cho khách hàng về phương án nội thất phù hợp.
Soạn thảo và gửi báo giá cho Khách hàng.
Đàm phán hợp đồng mua bán với Khách hàng.
Báo cáo về doanh số hàng tuần, hàng tháng hoặc theo yêu cầu BGĐ.

Với Mức Lương 7 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ưu tiên ứng viên có kiến thức lĩnh vực Nội thất.
Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục người nghe.
Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA Thì Được Hưởng Những Gì

Lương : 7,000,000 - 9,000,000 (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm)+ hoa hồng chốt hoàn thành công trình (0,5- 1%/ Giá trị công trình)
Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (Từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1h15p)
Lương thưởng tháng 13 theo quy định của công ty
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động.
Khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, du lịch, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DRACO CASA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 61/1 Đường 23, Phường Hiệp Bình Chánh, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

