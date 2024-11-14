Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH DRACO CASA làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 7 - 9 Triệu

Mức lương 7 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 03 đường T14, khu mahattan, Vinhomes Grand Park, Quận 9

Từ nguồn data công ty, sàng lọc, tìm kiếm khách hàng tiềm năng, phù hợp với sản phẩm và dịch vụ.

Thiết lập cuộc hẹn với khách hàng để nhân viên kinh doanh đi gặp gỡ khách hàng

Chăm sóc Khách hàng cũ, tạo mối quan hệ tốt, quản lý cơ sở dữ liệu khách hàng.

Tư vấn qua tin nhắn cho khách hàng về phương án nội thất phù hợp.

Soạn thảo và gửi báo giá cho Khách hàng.

Đàm phán hợp đồng mua bán với Khách hàng.

Báo cáo về doanh số hàng tuần, hàng tháng hoặc theo yêu cầu BGĐ.

Ưu tiên ứng viên có kiến thức lĩnh vực Nội thất.

Có kỹ năng giao tiếp tốt, thuyết phục người nghe.

Kỹ năng tạo dựng mối quan hệ với đối tác và khách hàng.

Lương : 7,000,000 - 9,000,000 (tuỳ theo năng lực, kinh nghiệm)+ hoa hồng chốt hoàn thành công trình (0,5- 1%/ Giá trị công trình)

Thời gian làm việc: từ thứ 2 - thứ 7 (Từ 8h30 - 17h30, nghỉ trưa 1h15p)

Lương thưởng tháng 13 theo quy định của công ty

Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động.

Khi trở thành nhân viên chính thức, được hưởng đầy đủ các chế độ theo quy định của pháp luật (BHYT, BHXH, BHTN) và các chế độ phúc lợi theo nội quy, quy chế của Công ty (tham quan, du lịch, lương thưởng, nghỉ Tết lễ,...)

