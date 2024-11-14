Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH ORRO HOME làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 21 - 23 Phạm hùng, KDC Đại phúc Green Villas, Bình Hưng (cách Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m), Bình Chánh

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Thực hiện nhiệm vụ phiên dịch truyền đạt thông tin giữa nhân viên Trung Quốc và Việt Nam.

Hỗ trợ khai thác các thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của khách hàng, quảng cáo các sản phẩm tới khách hàng.

Hỗ trợ tìm kiếm khách hàng, tìm hiểu nhu cầu sử dụng sản phẩm của khách hàng, tư vấn giới thiệu sản phẩm, giải pháp của để đáp ứng được với yêu cầu của khách hàng.

Thực hiện làm báo giá, đơn hàng, hợp đông cho KH.

Hỗ trợ tư vấn, đàm phán, thỏa thuận, chốt đơn hàng.

Thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu từ cấp trên.

Nơi làm viêc: 21-23 Phạm Hùng, KDC Đại Phúc, Bình Hưng, Bình Chánh (cách ngã 4 Phạm Hùng và Nguyễn Văn Linh 600m)

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm làm Sales/ trợ lý kinh doanh dưới 1 năm.

Kỹ năng mềm: linh hoạt, nhanh nhẹn; giao tiếp, đàm phán tốt; có khả năng thuyết phục khách hàng.

Tiếng trung: Thành thạo 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết

Thành thạo kỹ năng máy tính: word, excel là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME Thì Được Hưởng Những Gì

Mức Lương cơ bản: Từ 12 Triệu + KPI + thưởng lễ, tết, lương tháng 13.

Đội ngũ nhân viên nhiệt huyết, sáng tạo, hòa đồng.

Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp.

Chế độ BHXH-BHYT-BHTN và nghỉ phép theo quy định Nhà nước.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ORRO HOME

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin