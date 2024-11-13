Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SUN SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH SUN SUN
Mức lương
8 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 8/12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh,, Tân Phú
Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh Với Mức Lương 8 - 12 Triệu
-Báo giá, nhập tài liệu, theo dõi đơn hàng, kiểm tra hàng khi xuất hàng
-Hỗ trợ bên sale chăm sóc khách hàng
-Phiên dịch cho sếp
-Theo dõi công nợ khách hàng, xuất hóa đơn, thanh toán cho xưởng
Với Mức Lương 8 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
-Nữ
-Tiếng Trung,Việt đọc viết lưu loát
-Biết vi tính
-Ưu tiên biết Tiếng Anh (không biết cũng không sao)
Tại CÔNG TY TNHH SUN SUN Thì Được Hưởng Những Gì
-Lượng thỏa thuận
-Có tiền chuyên cần, tiền cơm, có đóng BHXH.
-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SUN SUN
