Tuyển Trợ lý kinh doanh CÔNG TY TNHH SUN SUN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 8 - 12 Triệu

Mức lương 8 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 8/12 Trịnh Đình Thảo, Phường Hoà Thạnh,, Tân Phú

Mô Tả Công Việc Trợ lý kinh doanh

-Báo giá, nhập tài liệu, theo dõi đơn hàng, kiểm tra hàng khi xuất hàng

-Hỗ trợ bên sale chăm sóc khách hàng

-Phiên dịch cho sếp

-Theo dõi công nợ khách hàng, xuất hóa đơn, thanh toán cho xưởng

Yêu Cầu Công Việc

-Nữ

-Tiếng Trung,Việt đọc viết lưu loát

-Biết vi tính

-Ưu tiên biết Tiếng Anh (không biết cũng không sao)

Quyền Lợi Được Hưởng

-Lượng thỏa thuận

-Có tiền chuyên cần, tiền cơm, có đóng BHXH.

-Không có kinh nghiệm sẽ được đào tạo

Cách Thức Ứng Tuyển

