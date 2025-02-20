Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trợ lý Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC
- Hồ Chí Minh: 8/6 Võ Trường Toản, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh
Mô Tả Công Việc Trợ lý Với Mức Lương Thỏa thuận
• Giới thiệu dự án, dịch tài liệu liên quan đến dự án.
• Tìm kiếm khách hàng thông qua các trang web hoặc mạng xã hội (chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn).
• Có thể đi công tác trong ngày.
• Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc người Đài Loan, hướng dẫn và đón tiếp khách hàng.
• Môi trường làm việc trẻ trung, tràn ngập tiếng cười và âm nhạc.
• Cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nhanh nhẹn, tràn đầy năng lượng, biết sắp xếp công việc và thời gian hợp lý.
Tại Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC Thì Được Hưởng Những Gì
