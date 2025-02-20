Tuyển Trợ lý Công Ty TNHH Vista Realty Agency HCMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

• Giới thiệu dự án, dịch tài liệu liên quan đến dự án.

• Tìm kiếm khách hàng thông qua các trang web hoặc mạng xã hội (chi tiết sẽ trao đổi trong buổi phỏng vấn).

• Có thể đi công tác trong ngày.

• Làm việc trực tiếp với Tổng Giám đốc người Đài Loan, hướng dẫn và đón tiếp khách hàng.

• Môi trường làm việc trẻ trung, tràn ngập tiếng cười và âm nhạc.

• Cơ hội tiếp xúc với các nhà đầu tư nước ngoài.

介绍项目，翻译项目信息，通过各种网站或社交媒体寻找客户（具体内容将在面试时详细说明）

可能需要出差（在同一天内）

与来自台湾的总经理直接合作，引导客户，接待客户，与领导一同工作

充满年轻活力的工作环境，充满音乐与欢笑

有工作經驗1年以上，因为经常需要与说中文的合作伙伴接触，説聽寫需良好程度）

此外，还有与外国投资者接触的许多机