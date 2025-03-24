Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 30 Triệu

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 24/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Trưởng nhóm kinh doanh

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Mức lương
15 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Toà nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hoà, phường 12, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Quản lý team/nhóm từ 8-10 nhân viên.
Đào tạo/training nhân viên để tăng hiệu suất công việc
Công việc của nhân viên bên dưới: gọi điện tư vấn đến khách hàng về sản phẩm của công ty là vay vốn/mở thẻ tín dụng.
Giải quyết các vấn đề nội bộ trong team.
Xây dựng/trao đổi với các phòng ban để xử lý quy trình khách hàng để giải ngân hồ sơ.
Thu thập thông tin khách hàng, phân tích nhu cầu và đưa ra giải pháp phù hợp để mang về doanh thu hàng tháng.
Theo dõi, cập nhật thông tin và báo cáo kết quả công việc cho quản lý trực tiếp.
Tham gia các hoạt động đào tạo, nâng cao kỹ năng quản lý.
Làm việc tại văn phòng không đi thị trường.
Địa chỉ làm việc: Toà nhà Pico Plaza, Số 20 Cộng Hoà, Phường 12, Quận Tân Bình, TP. HCM.
Thời gian làm việc: 8h30 - 17h30 (thứ 2 đến thứ 6) và 8h30 - 12h (thứ 7). Nghỉ trưa từ 12h-13h30 (1 tiếng 30 phút)

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 6 tháng trở lên ở vị trí trưởng nhóm/ teamlead trong ngành tài chính/ ngân hàng/ bảo hiểm
Ưu tiên đã từng làm SVFC muốn quay lại.
Có kỹ năng giao tiếp, thuyết phục tốt, giọng nói dễ nghe.
Nắm vững kỹ năng bán hàng, kỹ năng xử lý tình huống, kỹ năng đàm phán.
Có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.
Năng động, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao.
Sử dụng thành thạo vi tính văn phòng.

Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thưởng hấp dẫn, cạnh tranh theo năng lực.
Review tăng lương định kỳ hàng năm theo quy định công ty.
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động: BHXH, BHYT,...
Thưởng Tết và các ngày lễ theo luật lao động.
Sau khi ký hợp đồng lao động chính thức sẽ được hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi xã hội theo quy định của Pháp luật Việt Nam: BHXH, BHYT....
Du lịch công ty hàng năm.
Cơ hội tham gia các khóa học về kỹ năng mềm.
Công việc với mức lương ổn định, lâu dài.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện và có cơ hội thăng tiến cao.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

CÔNG TY TÀI CHÍNH TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN SHINHAN VIỆT NAM

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14, Toà nhà Pico Plaza- Số 20A Cộng Hòa, Phường 12

