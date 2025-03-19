Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 158 - 160 Nhật Tảo, phường 8, quận 10, TP Hồ Chí Minh, Quận 10, Quận Đống Đa

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

Nghiên cứu thị trường và đưa ra các chiến dịch kinh doanh phù hợp.

Xây dựng các kế hoạch, chiến lược phục vụ mục tiêu phát triển và đạt được kết quả kinh doanh mà doanh nghiệp đặt ra.

Giám sát thực thi kế hoạch kinh doanh.

Xây dựng và phát triển hệ thống khách hàng:

Xây dựng lên quy trình bán hàng.

Tuyển dụng nhân viên, đào tạo và theo dõi hiệu quả làm việc của đội ngũ nhân viên kinh doanh.

Báo cáo kết quả kinh doanh, chi phí, doanh thu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm ít nhất 2 năm trong lĩnh vực tiếp thị, bán hàng hoặc quản lý dự án tại Agency Marketing

Từng có kinh nghiệm ở vị trí Leader kinh doanh hoặc các vị trí tương đương

Hiểu biết sâu sắc về các phương tiện tiếp thị kỹ thuật số và truyền thống.

Khả năng giao tiếp và thuyết phục tốt.

Sự cam kết với chất lượng và hiệu suất.

Tại CÔNG TY TNHH ORANGE AGENCY & BIẾT THẾ NETWORK Thì Được Hưởng Những Gì

Được hưởng chế độc mức lương hấp dẫn, Lương cứng + %hoa hồng + thưởng (thưởng cuối năm, thưởng lễ, Tết, thưởng dự án,...).

Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, thai sản, hiếu hỉ theo quy định của công ty và pháp luật hiện hành.

Được làm việc trong môi trường thân thiện, năng động, chuyên nghiệp nhiều cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp

Được hưởng các chế độ phúc lợi và các hoạt động văn hóa tập thể: Team Building, Gala cuối năm, sinh nhật,...

