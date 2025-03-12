Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh AIA EXCHANGE - HỒ CHÍ MINH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 30 - 50 Triệu

AIA EXCHANGE - HỒ CHÍ MINH
Ngày đăng tuyển: 12/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 12/04/2025
Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại AIA EXCHANGE - HỒ CHÍ MINH

Mức lương
30 - 50 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Tầng 15, Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Quận 1, Quận 1

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 30 - 50 Triệu

Lên kế hoạch tuyển dụng và phát triển đội ngũ bán hàng.
Quản lý, đào tạo và hỗ trợ đội ngũ bán hàng hoàn thành KPI được đề ra.
Tham gia cùng với Giám Đốc Kinh Doanh thảo luận, đề xuất các chiến lược kinh doanh.
Tham gia các chương trình huấn luyện của công ty để phát triển bản thân và năng lực quản lý để dẫn dắt đội ngũ.

Với Mức Lương 30 - 50 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Độ tuổi: 27 - 40 (1984 - 1997)
Có ít nhất 2 năm trải qua công việc trực tiếp bán hàng.
Có kinh nghiệm ít nhất 1 năm làm quản lý. Đặc biệt ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm quản lý đội ngũ bán hàng.
Tốt nghiệp cao đẳng, đại học và muốn tìm kiếm một công việc phát triển lâu dài.
Thái độ trách nhiệm, chủ động, hết mình vì công việc.
Có tư duy tích cực và thói quen tập trung vào giải pháp để giải quyết vấn đề.
Có tinh thần cầu tiến và ham học hỏi, sẵn sàng học tập để phát triển bản thân.
Có mong muốn vượt ra vòng an toàn để khẳng định bản thân và hướng đến sự tự chủ tài chính, phát triển sự nghiệp bền vững.
Đặc biệt, sẵn sàng trải qua ít nhất từ 6 tháng với việc sẽ trực tiếp bán hàng để khẳng định năng lực thực chiến.

Tại AIA EXCHANGE - HỒ CHÍ MINH Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Ít nhất từ 30 - 50 triệu mỗi tháng.
Được đào tạo nền tảng về sản phẩm và bán hàng để hòa nhập nhanh trong môi trường mới mà vẫn được hỗ trợ thêm 3 triệu chi phí tham gia đào tạo trong tháng đầu tiên.
Làm việc tại văn phòng cao cấp, hiện đại, chuyên nghiệp tại Vincom Đồng Khởi, quận 1.
Thường xuyên có những quyền lợi được du lịch trong và ngoài nước hằng năm.
Lộ trình thăng tiến để trở thành Trưởng Phòng Kinh Doanh và Giám Đốc Kinh Doanh rõ ràng.
Được dẫn dắt bởi đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm, vừa là sếp, vừa là mentor định hướng và hỗ trợ bạn phát triển sự nghiệp bền vững.
Được đào tạo về kỹ năng marketing, bán hàng, quản lý đội ngũ một cách chuyên sâu bởi Chuyên gia để bạn sở hữu năng lực khác biệt so với thị trường.
Được hướng dẫn định vị và xây dựng thương hiệu cá nhân bài bản, để bạn sở hữu tài sản lâu dài cho chính mình.
Được hướng dẫn lộ trình quản lý tài chính cá nhân hướng đến sự đảm bảo và tự chủ tài chính.
Được làm việc trong một môi trường năng động, chuyên nghiệp, được tự do về thời gian và sự sáng tạo.
Đặc biệt, dành cho những ai khao khát làm chủ, sẽ được tư vấn lộ trình để có một cơ hội sở hữu công việc kinh doanh của riêng mình trong một môi trường chung.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại AIA EXCHANGE - HỒ CHÍ MINH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 15 Vincom Đồng Khởi, 45A Lý Tự Trọng, Bến Nghé, Quận 1, Thành Phố Hồ Chính Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

