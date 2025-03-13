Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: LK3 - 7 Saigon Mystery, Đường Bát Nàn, P. Bình Trưng Tây, Quận 2, Quận 2

Mô Tả Công Việc

Quản lý 4-5 sales, vừa bán hàng vừa hỗ trợ team đạt mục tiêu doanh số cả Team cũng như từng cá nhân

Tham gia bán các dự án Bất động sản do Công ty phân phối của các Chủ đầu tư uy tín trong và ngoài nước, đạt KPI doanh số do công ty đặt ra trong từng giai đoạn

Tư vấn và chăm sóc các khách hàng từ các nguồn tự khai thác (qua các kênh online, offline) và khách do công ty đưa xuống.

Báo cáo và chịu trách nhiệm về kết quả và hiệu quả công việc với cấp lãnh đạo trực tiếp.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để triển khai bán hàng thành công và chăm sóc khách hàng trước, trong và sau quá trình giao dịch

Cập nhật thông tin thị trường và các đề xuất, giải pháp phát triển kinh doanh cho công ty

Đàm phán và thương thảo hợp đồng với khách hàng;

Thực hiện các công việc khác phát sinh theo yêu cầu của cấp quản lý, đảm bảo phù hợp với phạm vi công việc và năng lực cá nhân

Yêu Cầu Công Việc

Ưu tiên tốt nghiệp CĐ trở lên; có chứng chỉ hành nghề môi giới BĐS.

Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm vị trí tương đương tại Công ty BĐS hoặc các Tổ chức Tài chính, Ngân hàng, Bảo hiểm; Ưu tiên có sẵn đội nhóm bán hàng.

Ưu tiên có sẵn đội nhóm bán hàng

Có khả năng quản lý đội nhóm tốt, tạo động lực thức đẩy bán hàng trong Team mình quản lý

Tác phong nhanh nhẹn, giao tiếp tốt.

Kỹ năng quản lý, đàm phán thuyết phục, tư duy dịch vụ khách hàng cao cấp.

Có đạo đức tốt, trung thực, tuân thủ kỷ luật và có trách nhiệm cao với công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN HAUSLAND Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 7tr-10tr/ tháng + Hoa Hồng quản lý + KPIs + Hoa hồng cá nhân + Thưởng nóng

Lương tháng 13, thưởng các dịp lễ tết, Tổ chức sinh nhật,...

Chế độ BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo luật.

Hỗ trợ chi phí MKT

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kiến thức, kĩ năng làm việc từ các trung tâm chuyên nghiệp.

Có kế toán làm quyết toán thuế và hoàn thuế TNCN cuối năm.

Công ty cung cấp đồng phục chuyên nghiệp.

Tham gia các hoạt động của công ty: Du lịch, team building, tiệc sinh nhật ...

Làm việc trong môi trường năng động, thân thiện, lộ trình thăng tiến rõ ràng

