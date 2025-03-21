Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Làm việc tại văn phòng hoặc thị trường

Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh

Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng.

Đảm bảo chất lượng cuộc gọi của nhân viên.

Tuân thủ quy trình về chính sách của công ty.

Theo dõi, kiểm tra tiến độ làm việc của các thành viên trong nhóm, chỉ đạo, đốc thúc họ để đạt được các chỉ số KPI cá nhân và của cả team như chất lượng, năng suất, talktime, doanh số, conversion rate, …

Chịu trách nhiệm điều phối, quản lý các hoạt động vận hành thường ngày của nhân viên. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm của khách hàng.

Tuyển dụng và đào tạo.