Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 18 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF
- Hồ Chí Minh: 236A/1 Lê Văn Sỹ Phường 1, Tân Bình, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 15 - 18 Triệu
Làm việc tại văn phòng hoặc thị trường
Xây dựng, đào tạo và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh
Xây dựng và thực hiện chiến lược bán hàng.
Đảm bảo chất lượng cuộc gọi của nhân viên.
Tuân thủ quy trình về chính sách của công ty.
Theo dõi, kiểm tra tiến độ làm việc của các thành viên trong nhóm, chỉ đạo, đốc thúc họ để đạt được các chỉ số KPI cá nhân và của cả team như chất lượng, năng suất, talktime, doanh số, conversion rate, …
Chịu trách nhiệm điều phối, quản lý các hoạt động vận hành thường ngày của nhân viên. Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm, xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến sản phẩm của khách hàng.
Tuyển dụng và đào tạo.
Với Mức Lương 15 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm sales thị trường và sales văn phòng
Có khả năng xây dựng, quản lý đội nhóm
Kỹ năng giao tiếp, xử lý tính huống
Có quân số sẵn là lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF Thì Được Hưởng Những Gì
Chế độ nghỉ lễ, tết
Lộ trình thăng tiến rõ ràng
Được đào tạo chuyên sâu
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
