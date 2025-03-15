Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 18 Triệu

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC
Ngày đăng tuyển: 15/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Mức lương
Từ 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: số 238 đường 3/2, phường 12, quận 10, TP.HCM, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Từ 18 Triệu

Xây dựng kế hoạch kinh doanh, mở rộng và phát triển dịch vụ vận chuyển hàng hóa (hàng thông thường, hàng quá khổ, quá tải);
Nghiên cứu và phân tích thị trường, phát triển các sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu của khách hàng và tạo lợi thế cạnh tranh;
Xây dựng và quản lý đội ngũ nhân viên kinh doanh vận chuyển, bao gồm tuyển dụng, đào tạo, đánh giá và phát triển năng lực;
Thiết lập mục tiêu và chỉ tiêu kinh doanh cho từng nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc và phát triển dội ngũ kế thừa;
Xây dựng, triển khai bảng giá cước vận chuyển phù hợp, cạnh tranh;
Duy trì mối quan hệ, chăm sóc khách hàng hiện tại, đồng thời tìm kiếm và phát triển khách tiềm năng, mở rộng thị trường;
Thúc đẩy doanh số, hoàn thành các mục tiêu KPIs;
Phối hợp, giải quyết các khiếu nại, các vấn đề phát sinh trong quá trình vận chuyển;
Lập ngân sách và kiểm soát chi phí hoạt động của bộ phận;
Thực hiện các báo cáo kinh doanh định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu Quản lý trực tiếp và Ban Giám đốc;
Các công việc khác theo nhiệm vụ, chức năng của bộ phận kinh doanh vận chuyển.

Với Mức Lương Từ 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng, Đại học các ngành Kinh tế, Ngoại thương, Giao thông vận tải, Vận tải đa phương thức, Kinh tế vận tải, Logistics hoặc các chuyên ngành khác có liên quan;
Có khả năng sử dụng AI và vận dụng các công cụ AI vào trong công việc;
Tiếng Anh kinh doanh (bắt buộc), tiếng Trung là một lợi thế;
Thành thạo vi tính văn phòng;
Có sẵn lượng khách hàng để khai thác kinh doanh;
Kỹ năng tư duy: Có khả năng lập kế hoạch, phân tích, dự báo và giải quyết vấn đề
Kỹ năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
Kỹ năng quản lý: Tạo động lực, đào tạo và phát triển, lãnh đạo đội nhóm và truyền cảm hứng;

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 18 triệu (lương cứng) + Lương kinh doanh (lên đến 40%);
Thu nhập
từ 18 triệu (lương cứng) + Lương kinh doanh (lên đến 40%);
Xét tăng lương định kỳ theo năng lực
Tham gia bảo hiểm BHXH, BHYT, BHTN;
Thưởng các ngày Lễ, Tết, thưởng doanh thu hàng quý, lương tháng 13,14…;
Thường xuyên tổ chức các lớp đào tạo nhằm nâng cao năng lực cho CBNV;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Công ty Cổ phần Dịch vụ và Kỹ thuật SMC

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 238 Đường 3 Tháng 2, Phường 12 (Quận 10), Quận 10, Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

