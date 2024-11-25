Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Quản lý kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
- Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy
Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu
Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistic trong nước và quốc tế
Quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số (từ 5-6 nhân viên)
Phân tích thị trường, xây dựng chiến lược phát triển khách hàng.
Tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng với khách hàng.
Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất làm việc.
Báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm lên cấp quản lý.
Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên
Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh hoặc logistics).
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương
Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và xử lý tình huống tốt.
Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc
Có tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường.
Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì
Thưởng tháng lương thứ 13
Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, nghỉ phép năm,...).
Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, lễ tết, sinh con, hiếu hỷ,...)
Được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ.
Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phát triển nghề nghiệp bền vững.
Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, chuyên nghiệp.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI