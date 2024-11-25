Tuyển Quản lý kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu

Mức lương 15 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Duy Tân, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Quản lý kinh doanh Với Mức Lương 15 - 30 Triệu

Tìm kiếm và phát triển khách hàng mới trong lĩnh vực chuyển phát nhanh, logistic trong nước và quốc tế

Quản lý và hỗ trợ đội ngũ nhân viên kinh doanh đạt chỉ tiêu doanh số (từ 5-6 nhân viên)

Phân tích thị trường, xây dựng chiến lược phát triển khách hàng.

Tư vấn và tham gia đàm phán các hợp đồng với khách hàng.

Đào tạo, hướng dẫn nhân viên kinh doanh để nâng cao hiệu suất làm việc.

Báo cáo kết quả kinh doanh của nhóm lên cấp quản lý.

Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của cấp trên

Với Mức Lương 15 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/nữ, tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh

Đã có kinh nghiệm ở vị trí tương đương (ưu tiên có kinh nghiệm trong ngành chuyển phát nhanh hoặc logistics).

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói dễ nghe, không nói ngọng, không nói tiếng địa phương

Kỹ năng quản lý, xây dựng mối quan hệ với khách hàng và xử lý tình huống tốt.

Kỹ năng làm việc nhóm, chịu được áp lực trong công việc

Có tư duy chiến lược và khả năng phân tích thị trường.

Thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Tổng thu nhập: lương cứng (15.000.000 - 21.000.000) + bonus + thưởng tiếp xúc khách hàng + thưởng khác.

Thưởng tháng lương thứ 13

Được hưởng đầy đủ quyền lợi theo quy định của pháp luật (BHXH, nghỉ phép năm,...).

Hưởng chế độ phúc lợi theo quy định của công ty (sinh nhật, lễ tết, sinh con, hiếu hỷ,...)

Được đào tạo bài bản về kỹ năng và nghiệp vụ.

Cơ hội thăng tiến rõ ràng và phát triển nghề nghiệp bền vững.

Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, hoà đồng, chuyên nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH NETPOST VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin