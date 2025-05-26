Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 12 Triệu

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF
Ngày đăng tuyển: 26/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/06/2025
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF

Trưởng nhóm kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 30 Đường số 8, Khu Đô Thị Hà Đô, 300 Đường 3/2, Quận 10, Quận 10

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

- Theo dõi, đánh giá hiệu suất làm việc của nhân viên và có chính sách thúc đẩy phù hợp.
- Đảm bảo tinh thần làm việc và sự gắn kết trong đội ngũ kinh doanh.
- Giám sát quy trình bán hàng, đảm bảo đội ngũ tuân thủ chính sách công ty.
- Theo dõi doanh số bán hàng, phân tích hiệu quả kinh doanh
- Đảm bảo thực hiện đúng chỉ tiêu kinh doanh, giảm tỷ lệ hoàn trả hoặc huỷ đơn.
- Báo cáo định kỳ về tình hình kinh doanh, doanh số, lợi nhuận và hiệu suất nhân sự
- Hỗ trợ bộ phận vận hành trong việc quản lý đơn hàng, chăm sóc khách hàng sau bán hàng.

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

a. Trình độ học vấn và kinh nghiệm:
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc các lĩnh vực liên quan.
- Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, trong đó ít nhất 1 năm ở vị trí quản lý.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành trang sức, kim cương hoặc lĩnh vực bán lẻ các mặt hàng xa xỉ phẩm.
b. Kỹ năng và năng lực:
- Kỹ năng lãnh đạo và xây dựng đội ngũ kinh doanh.
- Kỹ năng lập kế hoạch, phân tích và triển khai chiến lược kinh doanh.
- Khả năng giao tiếp tốt, tạo động lực và thúc đẩy nhân viên.
- Chủ động, quyết đoán, chịu được áp lực công việc cao.
- Trung thực, có trách nhiệm.

Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập không giới hạn
- Cơ hội thăng tiến lên vị trí cao hơn như Giám đốc Kinh doanh.
- Thực hiện tham gia : BHYT, BHXH, Bảo hiểm sức khỏe.
- Được đào tạo và training trước khi vào làm.
- Môi trường năng động, chuyên nghiệp.
- Hoạt động: Outing , du lịch 1-2 lần/năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ DỊCH VỤ CAF

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 236A/1 Lê Văn Sỹ Phường 1 Tân Bình Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

