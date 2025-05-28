Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 66 An Dương Vương, Bình Tân, Quận Bình Tân

Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng và triển khai chiến lược phát triển kinh doanh (kênh phân phối) theo định hướng của công ty.

2. Lập và triển khai kế hoạch bán hàng, đảm bảo chỉ tiêu doanh số.

3. Quản lý, phân công và giám sát hiệu quả công việc đội ngũ kinh doanh.

4. Phát triển thị phần, xây dựng và tối ưu quy trình bán hàng, chính sách giá, công nợ và khuyến mãi.

5. Nghiên cứu thị trường, đối thủ và hành vi khách hàng để đề xuất giải pháp tăng trưởng.

6. Quản lý trải nghiệm khách hàng, nâng cao chất lượng dịch vụ.

7. Tham gia phát triển sản phẩm, mở rộng kênh bán hàng phù hợp.

8. Tuyển dụng, đào tạo và phát triển đội ngũ sales chuyên nghiệp.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh, Kinh tế, Marketing hoặc liên quan.

2. Từ 3–5 năm kinh nghiệm ở vị trí quản lý kinh doanh (team trên 8 người), ưu tiên ngành phân phối, bán lẻ.

3. Có kỹ năng chiến lược, lập và triển khai kế hoạch, quản trị đội nhóm và phát triển thị trường.

4. Am hiểu kênh phân phối, quy trình bán hàng, chính sách giá và công cụ hỗ trợ kinh doanh.

5. Thành thạo Excel, phần mềm CRM và báo cáo bán hàng.

6. Tư duy hệ thống, chủ động, chịu áp lực tốt.

Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN Thì Được Hưởng Những Gì

BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

Thưởng lễ tết, dịp đặc biệt như sinh nhật, hiếu hỷ....

Chế độ lương thưởng theo hiệu quả công việc

Tham gia khóa đào tạo nâng cao năng lực

14 ngày phép/năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KIÊN THÀNH TÍN

