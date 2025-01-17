Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VAD - Nhà Phân Phối Độc Quyền Ô Tô Nissan Tại Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Trưởng nhóm kinh doanh Tại VAD - Nhà Phân Phối Độc Quyền Ô Tô Nissan Tại Việt Nam
- Hà Nội: Toà Mipec Tower, 229 Phố Tây Sơn, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Trưởng nhóm kinh doanh Với Mức Lương Thỏa thuận
• Xây dựng và chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh và chính sách bán hàng đối với khu vực quản lý;
• Đề xuất và xây dựng các chương trình khuyến mại, các chính sách thúc đẩy bán hàng theo Tháng và Quý;
• Triển khai và giám sát tất cả các chính sách và hoạt động bán hàng từ hãng xuống các Đại lý;
• Phụ trách chỉ tiêu doanh số bán hàng theo đại lý tại khu vực quản lý;
• Tham mưu và hỗ trợ đại lý xây dựng kế hoạch kinh doanh, nguồn hàng bao gồm đặt hàng và dự báo đặt hàng;
• Thăm và làm việc tại Showroom, tương tác với Đại lý trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày về tình hình hợp đồng và doanh số bán hàng;
• Theo dõi, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh tại các Đại lý theo bộ tiêu chí bán hàng;
• Thu thập và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh;
• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng của Đại lý;
• Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.
Bộ phận: Bán hàng & Marketing
: Bán hàng & Marketing
Số lượng cần tuyển: 01
01
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại VAD - Nhà Phân Phối Độc Quyền Ô Tô Nissan Tại Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VAD - Nhà Phân Phối Độc Quyền Ô Tô Nissan Tại Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI