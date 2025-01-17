Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh VAD - Nhà Phân Phối Độc Quyền Ô Tô Nissan Tại Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Xây dựng và chịu trách nhiệm về kế hoạch kinh doanh và chính sách bán hàng đối với khu vực quản lý;

• Đề xuất và xây dựng các chương trình khuyến mại, các chính sách thúc đẩy bán hàng theo Tháng và Quý;

• Triển khai và giám sát tất cả các chính sách và hoạt động bán hàng từ hãng xuống các Đại lý;

• Phụ trách chỉ tiêu doanh số bán hàng theo đại lý tại khu vực quản lý;

• Tham mưu và hỗ trợ đại lý xây dựng kế hoạch kinh doanh, nguồn hàng bao gồm đặt hàng và dự báo đặt hàng;

• Thăm và làm việc tại Showroom, tương tác với Đại lý trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày về tình hình hợp đồng và doanh số bán hàng;

• Theo dõi, phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh tại các Đại lý theo bộ tiêu chí bán hàng;

• Thu thập và phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh;

• Giải quyết các vấn đề phát sinh liên quan đến hoạt động bán hàng của Đại lý;

• Lập các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu công việc.

Bộ phận: Bán hàng & Marketing

Số lượng cần tuyển: 01

