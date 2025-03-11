Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty Cổ Phần Đua Ngựa Thiên Mã – Mađagui (Vabis Group) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

- Phụ trách công tác Pháp lý của Công ty;

- Cố vấn, tư vấn cho Ban giám đốc về Pháp luật;

- Soạn thảo, kiểm tra hợp đồng;

- Nghiên cứu, soạn thảo, xây dựng và hoàn thiện các hồ sơ Pháp lý, công văn, quyết định, các văn bản khác, hợp đồng mẫu áp dụng chung cho toàn Công ty;

- Thực hiện các thủ tục đăng ký, thay đổi các nội dung liên quan, đến doanh nghiệp, của Công ty và Công ty con/Công ty liên kết;

- Nghiên cứu, tư vấn các vấn đề Pháp lý có liên quan đến hoạt động của Công ty;

- Soạn thảo, phụ trách hồ sơ pháp lý các dự án xây dựng của công ty (Dự án xây dựng nhà ở dịch vụ và khu vui chơi giải trí….)

- Làm việc với các Sở ban ngành liên quan về Pháp lý các dự án Công ty (Dự án xây dựng nhà ở dịch vụ và khu vui chơi giải trí……)

- Các công việc hành chính khác theo sự phân công của Trưởng bộ phận và Ban Giám đốc.

- Địa chỉ làm việc: Văn phòng Vabis Group, số 51 Lê Văn Miến, Phường Thảo Điền, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.