Tuyển Trưởng nhóm kinh doanh Công Ty TNHH AVer Information (Việt Nam) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mô tả công việc:

- Tìm kiếm và nắm bắt thông tin chính xác về nhu cầu liên quan đến Hội nghị truyền hình từ Chủ đầu tư, nhà thầu xây dựng các dự án, tổ chức phi Chính phủ, kênh SME/FDI.

Search and capture accurate information about the demands in relation to Video conferencing. from Investors, construction contractors of Government projects, SMEs/FDIs channel.

- Tìm kiếm các đại lý, các công trình, dự án có nhu cầu sử dụng sản phẩm mà Công ty đang kinh doanh.

- Search for agents, work and projects that need to use the products that the Company is trading.

- Thực hiện nghiên cứu thị trường về các sản phẩm của Công ty.

Conduct market research on the Company's products

- Thực hiện đào tạo về sản phẩm cho tất cả các khách hàng, đại lý và nhà phân phối theo yêu cầu.

Training Product to all customers, agents and distributors upon request

- Duy trì và phát triển thị phần dự án theo từng khu vực được phân công và phát triển thêm hệ thống khách hàng mới theo chiến lược kinh doanh.

- Maintain and develop project market share in each assigned area and develop new customer systems according to business strategy.